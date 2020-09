Indie: Nasilenie przemocy ze strony hinduskich ekstremistów wobec chrześcijan

Chrześcijanie w Indiach mierzą się z nasileniem przemocy ze strony radykalnych hinduskich ekstremistów. Ich zabójcza kampania jest zbieżna z dążeniem rządu do przekształcenia kraju w państwo hinduskie.

21 sierpnia w stanie Uttar Pradesh został zaatakowany i dotkliwie pobity pastor Prasanna Kumar (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa). Dziesięciu mężczyzn zepchnęło go z motocykla, kopiąc i bijąc drewnianymi kijami. Napastnicy twierdzili, że pastor Kumar siłą nawraca hindusów na chrześcijaństwo.

Atak był tak gwałtowny, że pobity pastor Kumar myślał, że nie przeżyje. „Bóg dał mi łaskę, bym zaakceptował nawet możliwość śmierci” – powiedział. Jednak myśl o zostawieniu żony i małej córki była nie do zniesienia. Po prawie dwugodzinnym znęcaniu się, mężczyźni w końcu odeszli, grożąc, że go zabiją, jeśli wróci do wsi.

Gdy pastora Kumara znaleziono, członkowie jego zboru pomogli mu dostać się na komisariat policji. Miejscowi funkcjonariusze nie chcieli przyjąć skargi, twierdząc, że pastor próbuje złożyć fałszywe doniesienie. W końcu, po interwencji lidera kościoła spoza okręgu, policja przyjęła skargę, jednak do dzisiaj nie podjęto żadnych działań przeciwko napastnikom.

Zrzucanie winy z atakujących na ofiary nie należy do rzadkości.

W Badaguda w stanie Orisa, wyznawcy tradycyjnej religii plemiennej obwinili chrześcijan, że swoimi modlitwami wypędzili ich bogów. W jednym przypadku, zwierzchnik wsi powiedział pastorowi: „Gdy się modlicie, nasi bogowie nas opuszczają. Dlatego musicie przestać się modlić. Nie pozwolimy wam prowadzić modlitw wewnątrz wsi”.

Chrześcijanie zbudowali na zewnątrz wsi tymczasową wiatę, ale ją zniszczono, a członków kościoła pobito. Jednak zamiast próbować powstrzymać napastników, policja zagroziła, że jeśli chrześcijanie dalej będą spotykać się na modlitwach, zostaną aresztowani za „zakłócanie spokoju”.

Niech Pan potężnie posługuje się swoim ludem w Indiach jako jasnym światłem pośród otaczających go ciemności. Módlmy się, by umacniał i chronił swoich naśladowców, gdy ci odbudowują swoje chrześcijańskie społeczności, dzielą się świadectwami wiary i zachęcają innych, którzy doświadczyli traumy prześladowań. Prośmy Pana, by zainterweniował szczególnie w sprawie pastora Kumara, całkowicie go uzdrawiając i umacniając. W końcu, wstawiajmy się też za władzami w Indiach, by przestały ignorować wymierzoną w chrześcijan przemoc tłumów, zajmując stanowisko przeciwko dyskryminacji i nietolerancji oraz posługując się prawem, by chronić prawa wszystkich indyjskich obywateli.

Źródła: CBN, International Christian Concern, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan