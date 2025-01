Główna przyczyna zgonów na świecie została ujawniona

Według nowych danych opublikowanych przez Worldometer, aborcja była główną przyczyną śmierci na świecie w 2024 r., co pokazuje, że w ubiegłym roku na całym świecie dokonano 45,1 miliona aborcji.

Przewyższyło to zgony spowodowane rakiem (8,2 miliona), paleniem tytoniu (5 milionów), HIV/AIDS (1,7 miliona), wypadkami drogowymi (1,35 miliona) i samobójstwami (1,1 miliona), zauważył Breitbart, dodając, że łączna liczba wszystkich zgonów niezwiązanych z aborcją została oszacowana na 62,5 miliona, więc procedury te stanowiły nieco ponad 42% wszystkich zgonów ludzi w 2024 roku.

Worldometer gromadzi bieżące zestawienia najważniejszych globalnych statystyk. Śledzi między innymi wzrost populacji, liczbę urodzeń, zgonów, produkcję samochodów, publikacje książek i emisję CO2. Powołując się na dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia, rejestruje również liczbę udokumentowanych aborcji przeprowadzanych każdego roku na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych aborcja odpowiada za około jedną trzecią wszystkich rocznych zgonów. Liczba ta wśród Afroamerykanów podobno przekracza 60% wszystkich zgonów w tej społeczności, zauważył serwis informacyjny.

Badanie z 2016 r. opublikowane w Open Journal of Preventive Medicine wykazało dysproporcje w liczbie zgonów czarnych kobiet w wyniku aborcji. Pastor Clenard Childress Jr., który opisał to zjawisko jako formę „czarnego ludobójstwa”, powiedział, że „52% wszystkich ciąż Afroamerykanek kończy się aborcją”, dodał Breitbart. Childress powiedział również, że aborcja „jest najczęstszą operacją wykonywaną u kobiet”, a jednocześnie „najmniej uregulowaną procedurą medyczną”.

Dane z Centers for Disease Control and Prevention wykazały, że czarnoskóre kobiety mają najwyższy wskaźnik aborcji spośród wszystkich grup demograficznych, wynoszący 24,4 aborcji na 1000 kobiet w ostatnim roku, dla którego dostępne są dane, podczas gdy białe kobiety mają najniższy wskaźnik, wynoszący 5,7 na 1000. Przekłada się to na to, że czarnoskóre dzieci są ponad czterokrotnie bardziej narażone na aborcję niż białe dzieci.

Na całym świecie występuje „krytyczny niedobór dzieci”, powiedział LifeSiteNews, powołując się na relacje z The Guardian, Globe and Mail, Euronews i Politico.

LifeSiteNews porównał liczbę 45,1 miliona nienarodzonych dzieci poddanych aborcji w 2024 r. do całej populacji Kanady liczącej około 40,1 miliona, zauważając, że każdego roku „w wyniku aborcji” ginie liczba odpowiadająca liczbie dzieci w całym kraju.

Dodano, że wiele serwisów informacyjnych donoszących o spadku liczby urodzeń na świecie nie łączy tych trendów z dziesiątkami milionów aborcji rejestrowanych rocznie. Niektóre kraje stłumiły lub ukarały media, które przedstawiają aborcję jako przyczynę śmierci.

We Francji ARCOM, francuski organ regulacyjny ds. mediów, ukarał CNews grzywną w wysokości 100 000 euro po tym, jak w lutym ubiegłego roku prezenter Aymeric Pourbaix stwierdził, że aborcja jest główną przyczyną zgonów na całym świecie, zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia, która podaje liczbę 73 milionów zabiegów rocznie.

Zdaniem ARCOM, sieć nie wywiązała się ze swojego „obowiązku uczciwości i rygoru w prezentowaniu i przetwarzaniu informacji”, sugerując, że „aborcja nie może być przedstawiana jako przyczyna śmierci”, zauważono w publikacji.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post