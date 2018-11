Francesca Battistelli – Own It

Od zawsze związana ze sceną. Oboje jej rodzice występowali w teatrze muzycznym. Kiedy jako sześcioletnia dziewczynka zobaczyła Broadwayowskie wykonanie Tajemniczego Ogrodu uwierzyła, że występy sceniczne to jej powołanie. Rola Marii Lennox, głównej bohaterki przedstawienia stała się jej marzeniem. Ze sceną rzeczywiście związana jest do dziś. Swoje miejsce znalazła jednak na rynku muzyki chrześcijańskiej.

To, co robi, robi z pasją i radością. Z radością jest też przyjmowana.

Od 2009 roku regularnie nominowana i nagradzana przez GMA Dove Awards. Głównie w kategoriach Artysty Roku i Piosenki Roku. Jej głęboko brzmiące utwory to mieszanka jazzu, rocka, muzyki gospel i R&B. Jak sama mówi, zawsze marzyła o tym, by do muzyki chrześcijańskiej wnieść coś świeżego. Coś, co będzie przyjemne i ciekawe nawet dla niewierzących.

Album Hundred More Years wydała w 2011 roku.

Krążek If Were Honest został wydany 22 kwietnia 2014 roku przez Fervent Records, a wyprodukowany przez Iana Eskelina.

Najnowsza produkcja pochodzi z 26 X 2018 roku i jest to „Own It”.

„Myślałam, że wiem jaki będzie ten album, ale ja i mój mąż modliliśmy się przed każdą sesją pisania piosenek, a Bóg dał mi zupełnie inny zestaw utworów, niż się spodziewałam” – powiedziała Battistelli.

Na CD:

The Breakup Song

The Very Best

Love Somebody

Royalty

This Could Change Everything

You Belong

As Good as it Gets

Let the Light In

Defender

Freedom

