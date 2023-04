Film: Wywiad z Bogiem

Paul Asher to młody, obiecujący dziennikarz. Jego ambicja sprawia, że wykonywana przez niego praca wyróżnia się na tle innych. Zaangażowanie, z którym ją wykonuje, pomaga mu w odnoszeniu zawodowych sukcesów. Pomimo to jego życie nie jest takie, jak zaplanował. Trudne przeżycia, których doświadczył, kiedy jako dziennikarz towarzyszył żołnierzom w Afganistanie, oraz problemy w małżeństwie sprawiają, że przechodzi kryzys wiary. W tej niełatwej sytuacji, z której nie widzi wyjścia, los daje mu niezwykłą szansę. Ma przeprowadzić wywiad.

Początkowo traktuje to jako jedno z wielu zleceń, lecz gdy poznaje swojego rozmówcę, wszystko się zmienia, ponieważ ten podaje się za… Boga. Czy Paul wykorzysta tę niecodzienną okazję? Czy pomoże mu to w odnalezieniu sensu i dobrej drogi? Jakie pytania zada w tytułowym wywiadzie z Bogiem i dokąd go zaprowadzą?

Format wydania: booklet

Czas trwania: 97 min

Format Obrazu: 16:9, kolor

Dźwięk: DD 5.1

Język: angielski oryginalny, lektor polski

Napisy: polskie dla niesłyszących

Wydawca: Kondrat-Media