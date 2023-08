Odradzamy rodzicom film „Nawiedzony Dwór” (Haunted Mansion)

Organizacja służąca jako źródło informacji dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom przyjazną rodzinie, chrześcijańską rozrywkę, ostrzega, by rodzice omijali jeden z najnowszych filmów Disneya ze względu na obecne w nim „niebiblijne” treści, które igrają z okultyzmem.

Movieguide, renomowana organizacja poświęcona „kultywowaniu lepszego krajobrazu medialnego” dla dzieci, ostrzega rodziców, by unikali nowego filmu Disneya „Haunted Mansion” (Nawiedzony Dwór) z powodu „zamierzonego bluźnierstwa, zła, poważnej niemoralności i/lub problemów światopoglądowych”. Recenzując „Haunted Mansion”, Movieguide oceniło film na „-4”, najniżej na skali swojej Punktacji Akceptowalności.

„HAUNTED MANSION ma silnie okultystyczny światopogląd i fałszywą teologię okultystyczną” – stwierdza w recenzji Movieguide. „Tę niebiblijną treść delikatnie łagodzą pewne elementy mówiące o moralności i ofierze. Na przykład, mamy tu wyraźny obraz matki, ukazany w postaci matki chłopca. Mimo to, zakończenie HAUNTED MANSION jest silnie okultystyczne i niebiblijne. Hollywood lepiej by zrobiło, gdyby przyjęło chrześcijańskie, biblijne podejście do rzeczy ponadnaturalnych, tak jak film NEFARIOUS”.

W recenzji rozwinięto obawy dotyczące treści filmu, szczególnie podkreślając „silnie okultystyczny światopogląd i fałszywą teologię, z obrazami duchów i odniesieniami do seansów i ludzi mówiących do zmarłych”. W całym filmie „bohaterowie walczą z czarnym charakterem demonicznego ducha i seryjnego mordercy, stosując zwodnicze taktyki i okultystyczne zaklęcia”. Według Movieguide, „film ma dwie postacie medium, a zmarli mogą decydować o pozostaniu na ziemi jako przyjazne duchy”.

„Teologicznie, HAUNTED MANSION nie ma sensu” – dodano w recenzji. „Ma obcy, fałszywy światopogląd okultystyczny, zgodnie z którym pewne duchy lub dusze zmarłych mogą błąkać się po świecie tak długo, jak zechcą. Film sugeruje, że dobre duchy idą do jakiegoś rodzaju okultystycznego nieba, podczas gdy złe duchy idą do jakiegoś rodzaju okultystycznego piekła”.

Próbują pokonać zło z pomocą okultyzmu

Recenzję kończy wyjaśnienie, że „chociaż bohaterowie HAUNTED MANSION (Nawiedzony Dwór) próbują pokonać złą, demoniczną postać, w kulminacyjnym momencie filmu rozwiązują problem głównego wątku przy pomocy narzędzi okultystycznych i podstępu”. Autorzy recenzji twierdzą, że „podobnie jak większość świata, Disney nigdy nie miał właściwej, biblijnej teologii w temacie duchów i okultyzmu”.

„Tak jak każdy grzech, igranie z okultyzmem jest buntem przeciwko Bogu, a ostatecznie czymś demonicznym. Filmy z gatunku horroru, nawet komediowego, które nie wiążą duchów z demonami, prowadzą ludzi na manowce. Zakończenie HAUNTED MANSION jest po prostu zbyt okultystyczne”.

„Haunted Mansion”, remake filmu z 2003 roku z Eddiem Murphy w roli głównej, trafił do kin 28 lipca. W obsadzie znaleźli się znani aktorzy, w tym Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis i Jared Leto.

Słabe wyniki filmu w box office Movieguide przypisuje obawom związanym z jego treścią. W artykule z 1 sierpnia zatytułowanym: „’Haunted Mansion’ Disneya robi klapę w box office z powodu wątków okultystycznych”, Movieguide określiło wielkość sprzedaży w czasie premierowego weekendu, wynoszącą niewiele pond 24 milionów dolarów, jako „jeden z najsłabszych startów wśród disneyowskich żywych reprodukcji atrakcji parków tematycznych”.

Recenzja na temat „Haunted Mansion” (Nawiedzony Dwór), wyrażająca obawy w związku z demonicznymi aspektami treści i koncentracją na okultyzmie, pojawia się w czasie, gdy inne filmy są pozytywnie przyjmowane przez widzów korzystających z Movieguide. „4 lipca, w dniu premiery, film ’Sound of Freedom’ wyprodukowany przez Angel Studios, pokonuje w sprzedaży biletów szeroko oczekiwany i wspierany przez Hollywood film ‘Indiana Jones and Dial of Destiny’. Niezależna produkcja właśnie przekroczyła w box office sumę 100 milionów dolarów”.

Spotkał się z ostrą krytyką

„Haunted Mansion” to nie jedyny film Disneya, który spotkał się z ostrą krytyką chrześcijańskich i konserwatywnych organizacji, i który osiągnął słabe wyniki w sprzedaży biletów z powodu treści, nie odpowiadających definicji „przyjazne rodzinie”.

W zeszłym roku, grupa orędownicza One Million Moms skierowała do rodziców „pilne ostrzeżenie” dotyczące serialu animowanego „Little Demon”. W produkcji studia FXX będącego własnością Disneya, znalazł się wątek, w którym kobieta zapłodniona przez szatana rodzi antychrystkę.

W czasie zeszłorocznego Święta Dziękczynienia, kinowa produkcja animowana „Strange World”, obejmująca wątek poboczny o 16-letnim geju, w premierowy weekend zarobiła mniej niż 19 milionów dolarów, przy budżecie wynoszącym 180 milionów dolarów. Raport „Financial Times” ujawnił, że Walt Disney Company, Netflix, Comcast i inne duże firmy medialne, w 2022 roku straciły w sumie pół biliona dolarów wartości rynkowej. Raport sugeruje, że przyjmowanie ideologii „przebudzeniowej” („woke”), która wyklucza widzów szukających rozrywki przyjaznej rodzinie, niszczy fundament tych firm.

Autor: Ryan Foley

Źródło: The Christian Post

Inne: Ostrzeżenie dla rodziców przed nowym filmem o Barbie