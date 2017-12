Film DVD: Fireproof – Próba ogniowa

Niesamowity! pełen akcji, chwytający za serce!”. Twórcy filmu „Facing the Giants: Boska interwencja” przedstawiają nową porywającą opowieść o triumfie, honorze i przebaczeniu.

Kirk Cameron („Left Behind: Pozostawieni”) wciela się w postać Caleba Holta, heroicznego kapitana brygady strażackiej, który ponad wszystko ceni sobie poświęcenie i służbę dla innych. Ale najważniejszy związek jego życia, jego własne małżeństwo, może wkrótce pójść z dymem. Ta porywająca opowieść przedstawia pragnienie jednego człowieka, aby zmienić swoje życie i swoje małżeństwo poprzez uzdrawiającą moc wiary i w pełni przyjąć podstawową zasadę strażaka: Nigdy nie porzucaj swojego partnera.

Opis c.d.:

Caleb Holt żyje według porzekadła starego strażaka: nigdy nie porzucaj twojego partnera. Wewnątrz płonących budynków to jego naturalny instynkt. W stygnącym żarze jego małżeństwa, to jest już całkiem inna historia. Przez dziesięciolecie małżeństwa, Caleb i Catherine Holt oddalili się na tyle, że gotowi są, by dalej żyć bez siebie.

Ponieważ już przygotowują się do postępowania rozwodowego, ojciec Caleba prosi swojego syna, by spróbował podjąć eksperyment: Wyzwanie miłosne. Caleb ufający, że „Wyzwanie miłosne” nie ma nic wspólnego z jego „odrodzonymi w wierze” rodzicami, podejmuje próbę. Ale czy może próbować pokochać swoją żonę, podczas gdy odrzuca się możliwość miłości Boga? Czy będzie zdolny ciągle okazywać miłość osobie, która już ma dosyć jego uczucia? Czy też jest to kolejne małżeństwo, które musi „pójść z dymem”?

Czas trwania: 122 min

Produkcja: USA

Studio: Samuel Goldwyn Films

Obsada aktorska:

Kirk Cameron: Caleb Holt

Erin Bethea: Catherine Holt

Ken Bevel: Michael Simmons

Harris Malcom: John Holt

Alex Kendrick: Pastor Strauss

Jim McBride: Carl Hatcher

Polska dystrybucja: Dom Wydawniczy Rafael

Oficjalna strona internetowa: Fireproof