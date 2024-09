Fałszywi Nauczyciele – John Benton

Prawda i prawość moralna, to fundamentalne zagadnienia dla zdrowia i żywotności kościoła. Bierność w tych dziedzinach zagraża samemu istnieniu kościoła. Powinny one dzwonić na alarm, szczególnie we współczesnym nam świecie Zachodu. Otacza nas kultura charakteryzująca się jeszcze poważniejszym upadkiem moralnym, w której idea prawdy jako takiej, jest atakowana z wciąż wzrastającą siłą. Ogromną, acz subtelną presję wywiera się na kościół, by skłonić go do kompromisu w tych jakże żywotnych sprawach.

List Judy nie mógł być dla nas bardziej stosowny. To krótki list, ma zaledwie 25 wersetów. Ma jednak ogromną siłę przekonywania. Pomyśl o maleńkiej dawce penicyliny, która jest w stanie uzdrowić człowieka cierpiącego na śmiertelną chorobę. Pomyśl o małym komputerze osobistym, który może nosić w sobie ogromne ilości informacji. Pomyśl o potężnym Goliacie, powalonym jednym małym kamieniem. W planach Bożej opatrzności ten niewielki list może uleczyć chore kościoły, wzbogacić i uporządkować myślenie Bożego ludu w przełomowych chwilach i zniszczyć ogromne zagrożenia dla duchowego życia chrześcijan.

