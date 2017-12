Ewangelista Billy Graham: „Czy ludzie widzą Niebo w momencie śmierci?”

Kiedy czytelnik zapytał ewangelistę Billy Grahama czy umierająca osoba widzi Niebo przed ostatnim tchnieniem 99-letni człowiek odpowiedział z mądrością i roztropnością.

Graham, założyciel Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego Billa Grahama, został zapytany przez czytelnika „Mój wujek twierdzi, że moja ciocia widziała Niebo na chwilę przed śmiercią. Jak on to stwierdził? Może ona po prostu miała halucynacje. Przyznaję, że jestem nieco sceptyczny chociaż moja ciocia była bardzo uduchowioną osobą, która czytała codziennie swoją Biblię.”

Graham potwierdził to niezwykłe doświadczenie: „Bóg rzeczywiście niektórym ludziom pozwala ujrzeć Chwałę Nieba na chwilę przed ich śmiercią”.

Kiedy spadły na niego jak deszcz kamienie rzucone przez jego wrogów, Szczepan – pierwszy chrześcijański męczennik – „Pełen Ducha Świętego wpatrywał się w niebo. I ujrzał Chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawej stronie Boga.” (Słowo Życia, Dzieje Apostolskie 7:55)

Graham dalej rozważał ten temat: Dlaczego tak się dzieje? To nie są halucynacje lub jakieś chemiczne reakcje w mózgu (jak niektórzy sugerują). Jestem przekonany, że to otrzymane od Boga spojrzenie w wieczność.

Graham wyjaśnia, że „przez to, Bóg przypomina tym, którzy żyją – również nam – że wieczność jest prawdziwa a Chrystus czeka aby powitać nas w Niebie. On Sam jest naszą nadzieją, ponieważ przez Swoją śmierć na krzyżu zapłacił cenę za nasze grzechy, a przez Jego zmartwychwstanie pokonał śmierć, piekło i szatana.”

Ciekawość związana z życiem po śmierci doprowadziła do rosnącej ciągle liczby filmów na ten temat, na przykład „Heaven is for real” (Niebo istnieje naprawdę) to prawdziwa historia dziecka, które odbyło niesamowitą podróż do nieba i z powrotem, a film „90 minutes in Heaven” (90 minut w Niebie) opowiada jak Don Piper został cudownie przywrócony do życia po wypadku samochodowym w 1989.

Graham przestrzegł przed zwiedzeniem podczas doświadczenia nie mającego pokrycia w Słowie Bożym,

mówiąc „Czasami Szatan próbuje naśladować Boże dzieło, oszukując ludzi tak aby byli przekonani, że nie potrzebują powierzyć swojego życia Chrystusowi aby być zbawionym. Pamiętajcie: Szatan jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa” powiedział odnosząc się do Jana 8:44.

Swoją wypowiedź dla czytelnika zakończył stwierdzeniem: „Bądź wdzięczny za wiarę swojej cioci w Chrystusa – wiarę, która codziennie ją umacniała i zapewniała o jej życiu po zmartwychwstaniu w Panu. Niech Chrystus stanie się fundamentem również twojego życia – od dzisiaj.”

tłum. Jolanta Volbers

Źródło: http://www1.cbn.com