Czy chrześcijanie powinni obchodzić Halloween?

Szukanie odpowiedzi na to pytanie samo w sobie było ciekawą podróżą. Porozmawiałem z kilkoma osobami, a potem poczytałem, co na ten temat pisali różni chrześcijańscy autorzy i mówcy.

Przejrzałem też różne strony internetowe, na przykład christianitytoday.com, focusonthefamily.org czy cbn.com, aby zobaczyć, co sądzą inni. Wygląda na to, że wszyscy zgadzają się co do pochodzenia Halloween, jeśli jednak chodzi o to, czy pozwolić dzieciom je świętować – opinii jest wiele.

Halloween wzięło się z tradycji celtyckiej i jest powiązane z oglądaniem, jak druidzi składali bogom ofiary na zakończenie lata. Na terenie obecnych Wielkiej Brytanii i Francji był to początek roku celtyckiego. Ludzie wierzyli, że Samhain, bóg śmierci, zesłał złe duchy, aby ich atakowały. Sądzono, że można było się przed tym uchronić jedynie przebierając się i upodabniając do demonów. Krótsze dni i nadchodząca ciemna zima sprawiały, że złe duchy cieszyły się i robiły okropne rzeczy. Wierzcie lub nie, ale większość zabaw Halloweenowych jest powiązana z dawnymi pogańskimi rytuałami i przesądami.

Ale co z naszymi czasami?

Być może historia może nas czegoś nauczyć. W czwartym wieku chrześcijanie spróbowali przejąć święto. W dzień poprzedzający Halloween świętowali, aby uczcić życie pełnych wiary świętych chrześcijańskich. Była to świadoma próba stworzenia alternatywy i przeniesienia uwagi z upiorów, goblinów, duchów, czarownic i innych strasznych istot. Od tamtego czasu chrześcijanie pozwalają dzieciom przebierać się w bardziej „niewinne” kostiumy – dyń, księżniczek, superbohaterów czy kowbojów. Częściowo jest to związane z faktem, że w dzisiejszych czasach prawie niemożliwe jest uniknięcie Halloween.

Tuż przed wysnuciem wniosków na ten temat zdałem sobie sprawę, że powinienem pogłębić moje badania. Zainteresowałem się, co na temat Halloween sądzą wyznawcy religii wicca, którzy zajmują się magią ceremonialną. Być może postrzegali to jako niewinną, pełną frajdy, sąsiedzką zabawę?

Okazało się jednak, że Halloween to dla wiccan święty dzień, jeden z dwóch najważniejszych. Wyznawcy, zgodnie z celtyckimi przekonaniami, wierzą, że duchy przybywają do naszego świata. Czczą też wtedy Samhaina, boga śmierci. Oba te przekonania są dla wiccan powodem do świętowania. Bez wątpienia ci, którzy w to wszystko wierzą i praktykują magię ceremonialną, postrzegają Halloween jako okazję do cieszenia się złą, diabelską i ciemną stroną świata duchowego.

Jaki więc jest rozsądny wniosek?

Jako chrześcijanie jesteśmy na tym świecie po to, aby być światłem w ciemności. Nie ma żadnego sensu w ignorowaniu święta, które istnieje, jednak obchodzenie Halloween jest szkodliwe – patrząc na jego pochodzenie i to, jak zmieniało się przez wieki.

Moje sugestie? Chrześcijanie powinni uczyć swoje dzieci, kiedy te już będą w odpowiednim wieku, że:

– istnieje świat duchowy wypełniony dobrem pochodzącym od Boga i złem, którego sprawcą jest Szatan (Efezjan 2:1-10),

– życie z Chrystusem jest silniejsze, niż ciemność (Jana 4:4),

– ci, którzy świętują Halloween, albo są nieświadomi jego pochodzenia, albo stają po stronie świata wypełnionego złem, które postrzega się jako największą siłę.

By odeprzeć wpływy Halloween, musimy być razem i świętować bohaterskie działania świętych/chrześcijan, którzy pokonali zło w swoich czasach. Wielu przywódców w przeszłości – i w teraźniejszości – wypełniło zadanie zniszczenia dzieł diabła dzięki ofiarnemu oddaniu Chrystusowi i Jego królestwu.

Musimy też – zamiast chować przed złem głowę w piasek – niezłomnie i odważnie stworzyć coś alternatywnego – pozytywnego i zachęcającego. Coś, co wywyższa dobro ponad zło i zwycięstwo Boga nad szatanem. Powinniśmy stworzyć przestrzeń, w której będzie miejsce także do zabawy – gdy wykorzystujemy okazję do nauczania i świętowania w naszym życiu Bożej opieki, zaopatrzenia i celu.

Autor: Elliott Watson

Źródło: CBN News