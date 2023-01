Co jeśli… Bóg ma inny plan? – Charles R. Swindoll

Jako wierzący ludzie żyjemy na froncie wojny duchowej. Życie stawia nam wiele trudnych pytań. Możemy oczywiście udawać, że one nas nie dotyczą, i bujać w obłokach albo się z nimi zmierzyć, aby mocno stać nogami na ziemi.

Pastor Chuck Swindoll jak zawsze interesująco i inteligentnie dotyka trudnych tematów, niezmiennie odwołując się do ostatecznego, dla nas wierzących, autorytetu – Biblii. Wystarczy zajrzeć do spisu treści, żeby się przekonać, że tę książkę trzeba przeczytać. Można się z niej wiele nauczyć! Polecam.

dr Zygmunt P. Karel, pastor

O autorze

Charles R. Swindoll jest założycielem oraz pastorem i nauczycielem w Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie. Grono jego odbiorców jest jednak znacznie szersze niż wspólnota lokalnego kościoła. Insight for Living, program radiowy z jego rozważaniami biblijnymi, jest emitowany w ponad 2000 stacji radiowych na wszystkich kontynentach. Szeroko zakrojona posługa Chucka Swindolla inspiruje czytelników i słuchaczy na całym świecie, a jego przywództwo jako rektora, a obecnie kanclerza Seminarium Teologicznego w Dallas, pomogło wyposażyć nowe pokolenie chrześcijan do aktywnego zaangażowania w kościele i świecie. Chuck i jego żona, Cynthia – partnerka w życiu i służbie od ponad sześćdziesięciu lat – mają czworo dorosłych dzieci, dziesięcioro wnuków i sześcioro prawnuków.

Dane książki Co jeśli… Bóg ma inny plan:

Cena detaliczna: 49,90 zł

Autor: Charles R. Swindoll

Rok wydania: 2022

Oprawa: twarda

Liczba stron: 240

Format: 15.1 x 22.7 cm

Numer ISBN: 978-83-61097-90-7

Kod paskowy (EAN): 9788361097907

Waga: 520 g