Co dalej!? Jak zrobić pewny krok w niepewnych czasach – Jeff Henderson

Odkrywanie dalszych kroków własnej kariery – czy to będzie planowanie awansu, pozbieranie się po twardym ciosie od pracodawcy, czy może rozpoczęcie własnych biznesowych zmagań – często wiąże się z niepewnością i obawami. Czujesz, jak nawarstwiają się pytania, na które być może nie ma odpowiedzi. Przedsiębiorca i były pastor Jeff Henderson doświadczył tego na własnej skórze – najpierw gdy zrezygnował z kariery marketingowca w Chick-fil-A, aby zbudować Kościół i organizację non profit, a potem jeszcze raz, gdy opuszczał tę organizację w środku globalnej pandemii, aby zacząć… no właśnie, nawet tego nie wiedział. Wiedział tylko, ze musi wykonać jakiś ruch.

W tej pełnej osobistych przemyśleń książce znajdziesz podpowiedź jak zdefiniować najlepszy dla ciebie kolejny krok. Dowiesz się, jak znaleźć w karierze więcej sensu, poczucia realizacji oraz radości z życia i pracy. Henderson, opisując osobiste historie i praktyki, które wypracował po drodze, prowadzi nas przez pole minowe zmiany zawodowej, pomagając:

– wykonać Ocenę Ryzyka Kariery i odkryć, czy jesteśmy gotowi na zmianę

– zaplanować zmiany – te, o których sami wiemy, jak i te, których jeszcze nie widać na horyzoncie

– zadbać o „optymalne warunki” w życiu, które pomogą nam przejść przez proces podejmowania dobrych decyzji

– określić, co powinniśmy robić, a czego nie, podejmując decyzję co do następnego kroku

– zamienić strach, niepewność i brak nadziei na pewność, wolność i poczucie celu.

Kolejny rozdział twojego życia zaczyna się dokładnie teraz, od jednego prostego kroku. Dowiesz się, jak ten krok wykonać, ponieważ wiesz, co dalej.

Dane książki

Tytuł: Co dalej!? Jak zrobić pewny krok w niepewnych czasach

Autor: Jeff Henderson

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Logos

Ilość stron: 224

Rok wydania: 2023