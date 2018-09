Chrześcijańskie Studium Teatru Ruchu ogłasza nabór na rok szkolny 2018/19. Spotykamy się 3 razy w roku na 7 dniowych sesjach. Pracujemy od świtu do nocy.

Naszą specjalnością jest praca z ciałem (świadomość ciała, neutralność jako punkt wyjścia do każdego rodzaju ekspresji, pozbywanie się napięcia, ciało na scenie, pozycje, ruch sceniczny, trójwymiarowość aktora na scenie). Ponadto co roku wybierany jest temat przewodni szkolenia. W latach ubiegłych były to : teatr ruchu teatr gestu, Commedia dell’Arte, sztuka storytellingu, aktor – ciało, umysł, emocje – integracja, zaawansowane techniki pantomimy, musical.

W tym roku temat brzmi: Teatr większy niż życie – sztuka mimu, masek i kukiełek.

Studentem szkoły może zostać każdy, kto ukończył 16 lat, nie ma górnej granicy wieku. Uczą się u nas zarówno zawodowi aktorzy jak i ludzie, którzy nie mają żadnego wcześniejszego doświadczenia na scenie.

Dyrektorem artystycznym szkoły i główną instruktorką jest Kathleen Ann Thompson amerykańska aktorka, tancerka, reżyserka i choreograf. Jest ona niezwykłą artystką, jak również świetnym i bardzo przenikliwym pedagogiem. Spotkanie z nią w każdym pozostawia ślad.

Oprócz edukacyjnej stowarzyszenie Sztukmisja prowadzi też działalność teatralną. Każdy rok szkolny kończy się przedstawieniem ulicznym. Oprócz tego studenci szkoły/absolwenci mogą brać udział w projektach teatru działającego w ramach stowarzyszenia.

Prowadzimy również warsztaty dodatkowe:

– słowo Boga wyrażone gestem

-obecność sceniczna dla chórów

– reżyseria

– praca z oddechem

– body stories

– podstawy pantomimy

– język ciała

– cykl zajęć dla dzieci “szkoła w teatrze-teatr w szkole”

Jest taka szkoła…

Studenci mówią: „Szkoda, że nie jest bardziej rozreklamowana”, „To cud, że się dowiedziałem…”

Robimy, co możemy, ale w zalewie innych informacji pozostaje tylko Internet i „poczta pantoflowa”

A więc… jest taka szkoła…

Nazywa się ChSTR (Chrześcijańskie Studium Teatru Ruchu). Dyrektorką artystyczną szkoły i główną instruktorką jest niezwykła kobieta – Kathleen Ann Thompson – zawodowa aktorka, tancerka i mim. Osoba niezwykle charyzmatyczna i inspirująca. Posiadająca wielką wiedzę i potrafiąca tę wiedzę przekazać.

ChSTR funkcjonje w systemie zaocznym. W ciągu roku odbywają się trzy siedmiodniowe sesje: pierwsza z nich na przełomie listopada i grudnia, druga na wiosnę (najczęściej w kwietniu), trzecia, ostatnia, w lipcu. Koszt sesji to 600 zł (w tym noclegi, obiady i opłata administracyjna)

Szkoła jest przeznaczona dla osób, które kochają scenę (lub podejrzewają, że mogłyby ją pokochać) i chcą zdobyć solidne podstawy rzemiosła, szczególnie w zakresie teatru fizycznego (świadomość ciała, podstawy tańca, podstawy pantomimy, techniki aktorskie i wiele innych).

Jak sama nazwa wskazuje szkoła to CHRZEŚCIJAŃSKIE Studium Teatru Ruchu. Powstaliśmy z myślą o ludziach wierzących z wyboru (choć niekoniecznie religijnych) i im chcemy służyć. Nie zamykamy jednak drzwi przed osobami, które się za takie nie uważają, pod warunkiem, że przyjmują zasady panujące w szkole i naszą etykę pracy.

Więcej o szkole na www.sztukmisja.org

Stowarzyszenie Sztukmisja

prowadzące ChSTR skupia ludzi przekonanych o sile i skuteczności szeroko pojętych działań scenicznych w edukowaniu, nobilitowaniu i inspirowaniu człowieka. Dążymy do tworzenia, współtworzenia i wspierania różnorakich działań teatralnych i parateatralnych dających widzowi przestrzeń do przemyśleń i stawiających go wobec pytań o sens istnienia, istotę piękna, prawdy czy miłości.