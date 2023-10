Koncert Kari Jobe – 8 XI 2023

Od organizatora: Po raz pierwszy na jedynym koncercie w Polsce wystąpią Kari Jobe i Cody Carnes, towarzyszyć im będzie Martin Smith oraz Tomek Kamiński.

To będzie wyjątkowy wieczór uwielbienia, wspaniałej muzyki i jedności. Przed koncertem przygotowaliśmy także specjalne spotkanie z artystami dla liderów uwielbienia w Polsce.

Zapraszamy na koncert w Małej PreZero Areny Gliwice – 8 listopada 2023 r. (godz. 18.30)

Kari Brooke Jobe to współczesna piosenkarka muzyki chrześcijańskiej i autorka tekstów. W 2008 roku razem z zespołem Gateway Worship wydali album Wake Up the World, który zadebiutował na 2 miejscu listy Billboard’s Christian Albums chart. W następnym roku Kari Jobe wydała swój solowy debiutancki album. Osiągnął on numer 3 na liście albumów chrześcijańskich i dotarł do 67 miejsca na liście Billboard 200. Wydała również hiszpańską wersję albumu zatytułowaną Le Canto, która zdobyła nagrodę Dove Award w 2010 roku za najlepszy hiszpańskojęzyczny album roku. W 2012 roku Kari Jobe wydała swoją kontynuację Where I Find You, która otrzymała nominację do Best Contemporary Christian Album podczas 2012 Grammy Awards. W 2017 roku Kari Jobe wydała album The Garden oraz The Blessing. Ten ostatni zawiera utwór „The Blessing: Live”, który szybko stał się jednym z najczęściej.

Cody Carnes – jest liderem uwielbienia, który pasjonuje się tworzeniem przestrzeni, w której innowacyjny artyzm i autentyczne uwielbienie mogą się zderzyć. Jako autor piosenek napisał potężne hymny kościelne, takie jak „Nothing Else”, „Run To The Father” i „Christ Be Magnified”, które są częścią jego najnowszej płyty zatytułowanej „Run To The Father” (Capitol CMG). Jest także współautorem wielu piosenek nagranych przez jego żonę, nominowaną do nagrody GRAMMY Kari Jobe, w tym ich nowej piosenki „The Blessing”. Pochodzący z Teksasu, a obecnie mieszkający w Nashville, często podróżuje po kraju z Kari i ich dwoma synami, Canyonem i Kingstonem. streamowanych utworów Kari Jobe.

Martin Smith – brytyjski artysta uwielbienia, autor tekstów i producent tworzył piosenki, które wnosiły świeże powietrze do płuc Kościoła. Od „Did You Feel The Mountains Tremble?” i „Waiting Here For You” po „I Could Sing Of Your Love Forever” i „History Maker”, piosenki Martina łączyły pokolenia, inspirując i wpływając na liderów uwielbienia i wiernych. Niezależnie od tego, czy był frontmanem przełomowego zespołu Delirious, głównym wokalistą Army Of Bones, czy też solowym liderem uwielbienia, Martin był zaangażowany w niemal każdy aspekt współczesnego ruchu uwielbienia.

