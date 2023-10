Konferencja „Przyszedłem rzucić ogień” 10–11 XI 2023

Od organizatora: Konferencja skierowana jest do ludzi wierzących, poszukujących Boga i Jego prawdy, szukających poznania świata duchowego oraz jego wpływu na życie tu i teraz, ludzi głodnych odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań i problemów.

To będzie baaardzo intensywny czas wykładów i warsztatów, praktyków walki duchowej, prorokowania, uwalniania. To jest niezwykłe wydarzenie, które może być początkiem zmian w twoim życiu.

Chcemy w krótkim czasie dać Ci maksimum z naszej wiedzy i doświadczenia. Dlaczego? Aby Cię wyposażyć, aby dać Ci narzędzia, poszerzyć horyzonty, możliwości, pokazać, że jesteś w stanie być w zupełnie innym miejscu bez względu na to, gdzie jesteś dzisiaj…, że możesz zwyciężać, i że zwycięstwo jest dla ciebie możliwe.

To nie będzie standardowa konferencja, to będzie przełom dla twojego życia!

Zapraszamy!

Mówcy:

Grzegorz Baczewski

Ryszard Krzywy

Janusz Lindner

Grażyna Michalczuk

Dariusz Spławski

Damian Szafranek

Anna Śpiewak

Urszula Tuszyńska

Joanna Zawadzka

Bilety

do 15 października – 139,00 zł

od 16.X. do 9.XI. – 169,00 zł

W dniach wydarzenia: 10 – 11.XI. – 199,00 zł

Rejestracja/bilety

https://app.evenea.pl/event/przyszedlemrzucicogien/

Miejsce:

Społeczność Chrześcijańska Północ, ul. Elektronowa 10, Warszawa

Termin:

10 listopada 17:00-21:00

11 listopada 10:00 -21:00

Organizatorzy

Społeczność Chrześcijańska Północ i Służba Fundamenty Wolności , ul. Elektronowa 10, Warszawa oraz Fundacja Ogniwo.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://fundacjaogniwo.com/ Lub https://www.facebook.com/events/2386708941502137