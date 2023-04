Charles Stanley, pastor i teleewangelista umiera w wieku 90 lat

We wtorek 18 kwietnia rano, w wieku 90 lat zmarł Charles Frazier Stanley, popularny teleewangelista i kaznodzieja, autor i założyciel In Touch Mninistries, dawniej prezydent Południowej Konwencji Baptystycznej.

In Touch potwierdziło jego śmierć w oświadczeniu opublikowanym we wtorek na Instagramie.

„Dr Stanley prowadził życie wierności i posłuszeństwa, poświęcone nauczaniu innych, jak mieć osobistą więź z Jezusem Chrystusem. Teraz otrzymuje radość swojej duszy, widząc swojego Zbawiciela twarzą w twarz” – napisano.

„Dołączcie do nas w modlitwie za całą rodzinę Stanley. Bieżące informacje dotyczące organizacji pogrzebu będą umieszczane tutaj, na intouch.org i charlesstanley.com”.

Urodzony 25 września 1932 roku w Dry Fork w hrabstwie Pittsylvania w Virginii, Stanley oddał się podążaniu ścieżką duchową, częściowo z powodu starty ojca w młodym wieku.

Stanley zdobył dyplom licencjata sztuki na Uniwersytecie Richmond, dyplom licencjata teologii na Southwestern Baptist Theological Seminary (SBTS) oraz tytuł magistra teologii i doktora teologii na Luther Rice Seminary.

W 1969 roku, Stanley dołączył do personelu Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Atlancie w Georgii, a w 1971 roku został starszym pastorem tego kościoła, pełniąc tę rolę aż do emerytury we wrześniu 2020 roku.

W 1972 roku, Stanley zaczął prowadzić program „The Chapel Hour” w lokalnej stacji telewizyjnej w Atlancie, który później zmienił nazwę na „In Touch with dr Charles Stanley”.

„Naszą misją jest wprowadzanie ludzi na świecie w rozwijającą się relację z Jezusem Chrystusem oraz umacnianie lokalnego kościoła” – informuje In Touch Ministries na Facebooku.

„Nasze programy są oglądane i słuchane na całym świecie w ponad 2 600 stacjach radiowych i telewizyjnych, w ponad 50 językach” – dodano.

National Religious Broadcasters (NRB) uhonorowało Stanleya za obszerną działalność radiowo-telewizyjną, w 2018 roku umieszczając go w swojej Hali Sław, a w marcu 2020 roku przyznając mu nagrodę NRB Chairman’s Award.

W latach 80. ubiegłego wieku, Stanley dwukrotnie służył na jednorocznym stanowisku prezydenta Południowej Konwencji Baptystycznej, największej denominacji protestanckiej w Stanach Zjednoczonych.

Stanley należał do Konserwatywnego Odrodzenia Południowej Konwencji Baptystycznej, ruchu, który doprowadził do odrzucenia progresywnych trendów teologicznych, jakie zdominowały inne kościoły protestanckie w USA.

W 2010 roku, południowo-zachodnia alma mater Stanley’a uhonorowała go w czasie dorocznego przyjęcia tytułem wyróżniającego się absolwenta. Stanley powiedział zebranym, by „robili to, do czego Bóg dalej ich wzywa”.

„Mam jeden cel: zanieść prawdę ewangelii tylu ludziom, ilu to możliwe, tak szybko, jak to możliwe, i tak prosto, jak to możliwe, w mocy Ducha Świętego i na chwałę Boga” – powiedział Stanley.

Stanley napisał kilka chrześcijańskich zbiorów modlitewnych: A Man’s Touch, Handle With Prayer, Into His Presence, Waiting on God: Strength for Today and Hope for Tomorrow, Prayer: The Ultiimate Conversation, i When the Enemy Strikes: The Keys to Winning Your Spiritual Battles.

W 1958 roku, Stanley ożenił się z Anną Stanley, z którą miał dwoje dzieci, Andy’ego i Becky, i z którą w 2000 roku wziął rozwód po kilku nieudanych próbach pojednania.

Anna i Charles Stanley przeżyli publiczne rozstanie z powodu problemu, który trwał kilka lat. W tamtym czasie, niektórzy pastorzy uważali, że z powodu rozwodu Charles Stanley powinien zrezygnować ze stanowiska w kościele.

Ze swej strony, Anna Stanley założyła własną, znaczącą służbę, wpływowy mega-kościół znany jako North Point Community Church z siedzibą w Alpharetta w Georgii.

We wrześniu 2020 roku, niecałe dwa tygodnie przed swoimi 88 urodzinami, Charles Stanley ogłosił, że ustępuje ze stanowiska starszego pastora Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Atalncie, obejmując rolę pastora emerytowanego.

„Mam wiele wspaniałych wspomnień. Lecz chociaż uwielbiam być waszym pastorem, wiem w sercu, że ten okres dobiegł końca” – powiedział Stanley w oświadczeniu.

W październiku 2021 roku, Stanley został uhonorowany przez Southwestern Baptist Theological Seminary, które na jego cześć ufundowało zasłużone stanowisko wspierane przez porozumienie partnerskie między SBTS i Fundacją In Touch, charytatywną gałęzią In Touch Ministries Stanleya.

Stanowisko Charles’a F. Stanley’a dla Postępu Globalnego Chrześcijaństwa stworzono w ramach Szkoły Ewangelizacji i Misji Roy’a J. Fish’a na SBTS.

Prezydent SBTS, Adam Greenway, w wywiadzie dla The Christian Post powiedział, że jego zdaniem Stanley „może być jednym z naszych najbardziej znaczących, widocznych absolwentów w historii Southwestern Seminary”.

„On i jego służba szukali sposobu uhonorowania jego spuścizny, niewątpliwie wartej, by ją uhonorować, i uznali, że Southwestern Seminary to instytucja odpowiednia do nawiązania partnerstwa w celu, który byłby znaczący pod kątem swoich inwestycji” – wyjaśnił Greenway.

„A także znaczący pod kątem stworzenia okazji, by trwale uhonorować nazwisko i oddanie dr Stanleya globalnym misjom i ewangelizacji” – dodał.

W październiku 2022 roku, Charles Stanley został ponownie uhonorowany zasłużonym stanowiskiem naukowym Truett McConnell University (TMU), baptystycznej szkoły sztuk wyzwolonych w Cleveland w Georgii.

Anthony George, zarządca TMU, który w 2020 roku przejął po Stanleyu stanowisko starszego pastora Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Atlancie, wyraził poparcie dla tej decyzji.

„Ten dar i nazwa tego stanowiska teologicznego nie mogły uhonorować nikogo, kto byłby ku temu bardziej odpowiedni” – stwierdził George. „Jego służba ukształtowała śmiałe głoszenie Pisma w sposób tak widoczny, tak praktyczny, tak konsekwentny i tak globalny, i do dnia dzisiejszego stoi na niewzruszonym fundamencie teologicznym”.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: The Christian Post

