George Verwer, ewangelista i założyciel Operation Mobilization, zmarł w wieku 84 lat

16 kwietnia, w wieku 84 lat odszedł w pokoju George Verwer, ewangelista i założyciel Operation Mobilization, otoczony rodziną i przyjaciółmi.

W lutym 2023 roku Verwer ujawnił, że zdiagnozowano u niego mięsaka. W specjalnym newsletterze napisał: „Nie proście ludzi, by modlili się o całkowite uzdrowienie, bo naprawdę oczekuję na Niebo. Proście o modlitwę o łaskę na trudną podróż, jaką codziennie będę miał przed sobą”.

Verwer był znany z pasji czynienia uczniami wszystkie narody i wierzył, że „dosłowne trzymanie się zasad przedstawionych przez Jezusa Chrystusa bez wątpienia przyniosłoby światową rewolucję. Rewolucję motywowaną miłością; rewolucję wykonaną przez miłość i rewolucję zwieńczoną miłością”.

George Verwer przez 45 lat prowadził Operation Mobilization, rozszerzając swoją służbę na skalę globalną, by zaangażować innych w szerzenie ewangelii. Misją organizacji jest „widzieć żywotne społeczności naśladowców Jezusa pośród tych, do których jeszcze nikt nie dotarł”.

„Zmienił oblicze misji”

„George zmienił oblicze misji w swoim pokoleniu” – powiedział Andrew Scott, dyrektor OM w USA. „Gdy agencje misyjne końca lat 50. szukały wysoko wyszkolonych ludzi z dyplomami szkół wyższych, którzy poświęciliby się wyjazdowi do końca życia, George zapraszał młodych ludzi, którzy po prostu kochają Jezusa, by przyjechali na lato. To było nowe. To było inne. Przyjechało tysiące”.

OM jako jedna z największych organizacji misyjnych wysłała tysiące misjonarzy, by rozdawali Biblie i dodatkową literaturę chrześcijańską, ucząc spotykane osoby o Jezusie Chrystusie i zachęcając w dalszej, osobistej relacji z Panem. Dzisiaj, ponad 3 tysiące pracowników OM działa w szerokim zakresie służby prawie w 150 krajach.

W nekrologu rozesłanym w sobotę rano, arcybiskup Joseph D’Sauza wspomniał: „W swoich ostatnich latach, starszy i mądrzejszy George Verwer zaczął przy każdej okazji mówić o tym, jak i dlaczego Bóg działa w kościele i przez kościół pełen ludzkich błędów i grzechu”.

Odnosząc się do odejścia Verwera, przedstawiciele OM napisali: „Ziemska misja naszego założyciela została ukończona i jest on teraz z Panem”.

O śmierci Verwera mówili też różni chrześcijańscy liderzy, w tym arcybiskup D’Souza, który stwierdził: „Strata George’a to strata mojego życiowego mentora i najbliższego, osobistego przyjaciela w służbie. To także inspiracja życia dobrze przeżytego i dziedzictwa ukończonego słowami, jakie wszyscy pragniemy usłyszeć: ‘Dobrze, sługo dobry i wierny’”.

Pastor Johnnie Moore powiedział: „George nie był sławny na ziemi, ale jest sławny w Niebie za rozsławienie na całym świecie ewangelii Jezusa”.

Rodzina i współpracownicy są oddani kontynuowaniu dziedzictwa, jakie George Verwer zbudował przez Operation Mobilization. OM prosi wszystkich, którzy je wspierają, by pomagali podtrzymywać jasne światło jego płomienia, dzieląc się miłością i nadzieją Jezusa Chrystusa z ludźmi na całym świecie, którzy jeszcze jej nie znają.

George zostawił żonę Drenę, troje dzieci, wnuki i prawnuki. Rodzina Verwerów dziękuję partnerom z całego świata za modlitwy i prosi w obecnym czasie o dyskrecję.

Autor: Stacey Thoroughgood

Źródło: CBN