Były szaman prowadzi setki ludzi do Chrystusa

Tuan od ponad 20 lat odważnie głosi Ewangelię wśród Hmongów (Wietnam). Urodzony w rodzinie wróżbitów i szamanów nadzorujących kult duchów w swojej wiosce, Tuan zaczął pracować wśród nich w wieku 14 lat. Uzależniony od narkotyków i alkoholu, żył w duchowej ciemności, aż do momentu gdy uwierzył w Chrystusa. Kiedy Chrystus go zbawił, zaczął opowiadać ludziom o Tym, który dał mu nie tylko fizyczne życie, ale i duchową wolność. Od tego czasu pastor Tuan jest efektywnym ewangelistą, prowadzącym setki ludzi do Chrystusa. Modli się, aby mógł docierać do coraz większej liczby osób. Chociaż z powodu odmowy zaparcia się Chrystusa, odmówiono mu dokumentów rządowych oraz prawa jazdy, lokalna policja rzadko go zatrzymuje.

Tuan rok temu otrzymał motocykl, na którym przejechał już tysiące kilometrów głosząc Dobrą Nowinę.

Dziękujmy Bogu za to, że daje Tuanowi pragnienie do serca, aby docierać z Ewangelią do coraz większej liczby osób. Prośmy, aby dobry Bóg ochraniał go na wszystkich drogach, kiedy pragnie w wierności przekazywać Słowo Boże. Módlmy się o umocnienie i zachętę w tym dziele.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan