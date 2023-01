Bumerang – Aleksiej Lediajew

Od wydawcy: „Kim będą TWOJE dzieci?”

Duchowy zasiew w życie dzieci niesie wielki urodzaj. Bumerang nie wraca pusty. Bumerang wraca ze zdobyczą. Z ogromną zdobyczą.

– A. Lediajew

Życie rodziców to zasiew, a życie dzieci – żniwo. To, kim będą nasze dzieci, zależy od nas samych. Analizując losy rodziny króla Dawida, autor wskazuje przyczyny oraz konsekwencje nękającego społeczeństwo i Kościół kryzysu rodziny. Jedynym rozwiązaniem jest powrót do Słowa Bożego, zgodnie z którym światem rządzi niepodważalne prawo sprawiedliwości: co człowiek sieje, to i żąć będzie. Odpowiedzialność za dzieci, za ich duchowy wzrost i przyszłość spoczywa na nas. Nie jesteśmy jednak skazani wyłącznie na własne siły – pozwólmy Bogu budować nasz dom.

Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu kościoła oraz znajomości Słowa Bożego, autor daje jasne wskazówki, jak zapobiec oraz zaradzić wielu problemom, z jakimi spotykają się rodzice i opiekunowie.

Niezwykle cenna książka, którą gorąco polecamy nie tylko rodzicom, lecz także wszystkim dorosłym i dorastającym dzieciom.

O autorze książki Bumerang A kim będą twoje dzieci?



Aleksiej Lediajew, założyciel i pastor jednego z największych protestanckich kościołów chrześcijańskich na Łotwie – Nowe Pokolenie. Jest autorem wielu książek, piosenek, przedstawień muzycznych i programów telewizyjnych.

Dane książki:

Autor: Aleksiej Lediajew

Wydawca: NDP