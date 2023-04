Brytyjska opinia publiczna nie chce świeckiej koronacji

Nowy sondaż zlecony przez Biblie Society ujawnił znikome poparcie wśród członków brytyjskiego społeczeństwa dla koronacji świeckiej lub wieloreligijnej.

W sondażu obejmującym 3 tysiące mieszkańców Anglii i Walii, tylko 15 procent zgodziło się, że państwowe wydarzenia królewskie powinny mieć charakter wyłącznie świecki.

Poparcie dla wieloreligijnego, państwowego wydarzenia królewskiego było na podobnie niskim poziomie, wynoszącym 16 procent.

Na pytanie, czy wydarzenie powinno być w całości chrześcijańskie, prawie jedna trzecia przyznała rację (31 procent). Tylko jedna piąta (21 procent) nie zgodziła się, a prawie połowa (48 procent) powiedziała, że nie wie.

Poparcie dla obecności chrześcijaństwa na pogrzebie zmarłej Królowej było jeszcze większe, przy prawie trzech czwartych respondentów (79 procent) twierdzących, że jest to właściwe z powodu jej osobistej wiary chrześcijańskiej, podczas gdy większość (72 procent) zgodziła się, że jest to właściwe dla brytyjskiego wydarzenia królewskiego.

W całości chrześcijańskie

Ponad połowa (55 procent) była zadowolona, że ceremonie pogrzebowe są w całości chrześcijańskie. Tylko 12 procent uznała, że ich chrześcijański charakter jest odpychający.

Ponad jedna trzecia (37 procent) poparła obecność Biblii na państwowym wydarzeniu królewskim, w porównaniu z tylko 14 procentami przeciwników tego faktu.

Sondaż w imieniu Bible Society przeprowadziło YouGov, a wyniki są opublikowane w nowym raporcie Bible Society, „Mourning Elizabeth: Christianity and the Bible in the Funeral of the Queen” (Żałoba po Elżbiecie: chrześcijaństwo i Biblia na pogrzebie Królowej).

Komentując wyniki, współautorka raportu, dr Rhiannon Mc Aleer, powiedziała: „Najnowszy sondaż ujawnił, że obecnie mniej niż połowa populacji Anglii i Walii identyfikuje się jako chrześcijanie, co jednak nie przekłada się na pragnienie, by wygnać chrześcijaństwo ze strefy publicznej”.

Wyniki opublikowano zaledwie kilka tygodni przed koronacją Króla Karola III, w czasie której Karol złoży śluby w Westminster Abbey, korzystając ze specjalnego wydania Biblii Króla Jakuba.

Inne wyniki sondażu ujawniły silne poparcie dla Królowej (68 procent) i utrzymania monarchii w Wielkiej Brytanii (62 procent), w porównaniu z jedynie 27 procentami respondentów, którzy chcą republiki. Jednocześnie, poparcie dla monarchii znacząco spada wśród osób w przedziale wiekowym 18-24 lata, wynosząc 43 procent.

Ponad jedna czwarta objętych sondażem (29 procent) powiedziała, że w czasie pogrzebu Królowej słyszała fragmenty Biblii, jakich nigdy wcześniej nie słyszała, przy czym wskaźnik tych osób w przedziale wiekowym 18-24 lata wzrósł do 40 procent.

Jedna trzecia stwierdziła, że odczytane fragmenty były poruszające, przy czym jedna czwarta powiedziała, że były nudne, a ten sam procent młodych ludzi i członków innych wyznań przyznał, że Biblia jest trudna do zrozumienia.

Mówi dr McAleer: „Nawet wielu ludzi, którzy sami mogą nie praktykować wiary chrześcijańskiej, zdaje się rozpoznawać tę wiarę jako część tkanki społecznej wyrażanej przez instytucję monarchii. Wielu jest też otwartych na Biblię, która na ceremoniach pogrzebowych była często cytowana.

Obecność chrześcijaństwa

„Daleko od tych, dla których obecność chrześcijaństwa na wydarzeniach królewskich jest odstręczająca, powszechnie uważa się to za właściwe”.

„Są to wskaźniki, że chrześcijaństwo nadal jest uważane za znaczący czynnik w życiu publicznym, i nie będzie odsunięte jako nieistotne lub przestarzałe. Kościół ma też jednak wyzwania dotyczące zaangażowania tych, którzy uznali, że czytania i ceremonie biblijne do nich nie przemawiają” – dodała.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

