Wielka Brytania: Dzieci będą mogły brać środki hamujące dojrzewanie bez zgody rodziców

W piątek 17 września, w kontrowersyjnej sprawie dotyczącej używania środków hamujących dojrzewanie u dzieci niepewnych swojej płci, brytyjski sąd apelacyjny orzekł, że lekarze mogą przepisywać takie eksperymentalne leki bez zgody rodziców.

Uchylając orzeczenie wysokiego sądu, który w zeszłym roku uznał za „wysoce nieprawdopodobne”, by dziecko w wieku 13 lat lub młodsze było zdolne wyrazić zgodę na przyjmowanie środków hamujących dojrzewanie, w piątek sąd orzekł, że to lekarze, nie sądy, będą decydować o tym, czy ich pacjenci mogą wyrazić właściwą zgodę na takie leczenie – poinformował „The Telegraph”.

„Sąd nie był w stanie dokonać uogólnienia na temat zdolności rozumienia osób w różnym wieku, co jest konieczne, by takie osoby mogły kompetentnie wyrazić zgodę na podanie leków hamujących dojrzewanie” – orzekł cytowany przez „The Times” przewodniczący sądu najwyższego Lord Burnett, z Sir Geoffrey’em Vos’em i panią sędzią King. „Pacjentów, rodziców i lekarzy postawiło to w bardzo trudnym położeniu”.

Apelacja od decyzji sądu

W czerwcu, państwowa klinika Tavistock (Tavistock and Portman NHS Foundation Trust) w Londynie złożyła apelację od decyzji wysokiego sądu. Obecnie, klinika prowadzi rozmowy z brytyjską, państwową służbą zdrowia, by ustalić wpływ orzeczenia na swoją praktykę.

Pierwotna sprawa została wniesiona w części przez Keirę Bell, 23-letnią kobietę, która przeszła proces odwrotu zmiany płci po tym, gdy jako nastolatka poddała się eksperymentalnemu leczeniu w klinice Tavistock.

Tuż po osiągnięciu pełnoletniości, Bell przeszła amputację piersi, jednak w późniejszym okresie życia zaczęła żałować całego procesu zmiany płci. W swojej sprawie Bell argumentowała, że była niezdolna, by zrozumieć ryzyko medycznej interwencji, a teraz prawdopodobnie nigdy nie będzie mogła mieć dzieci przez to, jak środki hormonalne upośledziły jej płodność.

Cytowana przez media, Bell powiedziała, że jest „zaskoczona i rozczarowana” decyzją sądu apelacyjnego, ale nie żałuje wniesienia sprawy. „Rzuciło to światło w ciemne zakamarki medycznego skandalu, który krzywdzi dzieci i skrzywdził mnie” – stwierdziła, dodając, że zamierza odwołać się od orzeczenia do Sądu Najwyższego.

Środki hamujące dojrzewanie

Zeszłoroczne orzeczenie wysokiego sądu, które obecnie pozostaje uchylone, wymagało od lekarzy uzyskania od sędziego tzw. nakazu „w najlepszym interesie”, by móc przepisywać małoletnim środki hamujące dojrzewanie. Kwestią w sprawie był test „kompetencji Gillicka”, który wskazuje, że prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii dotyczące leczenia dzieci ustają, gdy dziecko osiąga dostateczne pojmowanie i inteligencję, by zrozumieć, co jest mu proponowane.

Standard Gillicka, od którego pochodzi termin kompetencji, skupia się wokół sprawy z 1985 roku, którą rozstrzygnęła Izba Lordów. W sprawie „Gillick przeciwko regionalnemu wydziałowi opieki zdrowotnej obszaru West Norfolk i Wisbech”, ustawodawcy debatowali nad tym, czy nieletniej poniżej 16 lat można przepisać środki antykoncepcyjne bez zgody rodziców.

W marcu tego roku wysoki sąd orzekł, że rodzicom będzie wolno wyrazić zgodę na to, by ich małoletnie dzieci przyjmowały środki farmakologiczne hamujące dojrzewanie bez konieczności zdobycia aprobaty sędziego.

Użycie syntetycznych hormonów w celu blokowania procesu dojrzewania u dzieci, które doświadczają dysforii płciowej, w ostatnich latach stało się przedmiotem bardziej uważnej analizy.

Hamuje wzrost kości

Studium opublikowane w czasopiśmie naukowym „PLOS ONE”, obejmujące grupę małoletnich poddanych terapii w klinice Tavistock, ujawniło, że użycie środków blokujących dojrzewanie zahamowało u nich wzrost kości. Spośród 44 dzieci, które otrzymywały hormony blokujące dojrzewanie, 43 kontynuowało proces, przyjmując hormony płci przeciwnej.

W czerwcu zeszłego roku, brytyjska państwowa służba zdrowia zaktualizowała swoją politykę dotyczącą środków hamujących dojrzewanie, usuwając twierdzenie, że eksperymentalne środki farmakologiczne przepisywane nieletnim identyfikującym się z płcią przeciwną są „w pełni odwracalne”. Zamiast tego stwierdzono, że nie wiadomo, jaki będzie krótkoterminowy i długoterminowy wpływ takich środków na czyjeś kości, ciało i zdrowie psychiczne.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post

