Brutalna napaść na chrześcijan – „Jeśli jutro nadal tu będziecie, zabijemy was!”

18 października w północno-wschodnim Bangladeszu grupa, napastników zaatakowała pastora Badal Day (57 lat) i jego żonę Josna Rani Day (50 lat). Bandyci pobili parę, splądrowali ich dom i podpalili kościół. Day podejrzewa, że atak został przeprowadzony na polecenie lokalnego polityka.

„Jeśli jutro nadal tu będziecie, zabijemy was!”

Około godz. 20:00 w niedzielny wieczór w domu pastora Badala i jego żony pojawiła się grupa około 25 uzbrojonych mężczyzn. Day opowiada, jak próbował odwieść ich od ataku: „Ze łzami w oczach błagałem ich: My, chrześcijanie, jesteśmy tutaj mniejszością. Nikomu nie szkodzimy. Proszę, nie róbcie nam nic złego. Proszę, zlitujcie się nad nami!”

Jednak mężczyźni nie zareagowali na jego prośby. Pobili duchownego i jego żonę. Wywracali i niszczyli meble i wyposażenie domu. Kiedy zaczęli zmierzać w kierunku kościoła, Day ponownie próbował ich powstrzymać: „Przylgnąłem do nóg jednego z nich i błagałem, żeby nie niszczyli kościoła: „To jest nasz dom modlitwy!” Ale oni nie chcieli mnie słuchać”. Wyrwali z zawiasów drzwi, wyłamali okna i przewrócili ambonę. Następnie podpalili kościół i dom.

Zanim odeszli, zagrozili pastorowi i jego żonie: „Wynoście się stąd jeszcze dziś wieczorem! Jeśli jutro nadal tu będziecie, zabijemy was! Uciekajcie stąd, jeśli chcecie żyć!”

Młyn na kościelnej ziemi

Day dowiedział się później, że sprawcy działali na polecenie lokalnego polityka, który już kilka lat wcześniej siłą odebrał część ziemi należącej do kościoła, aby zbudować tam młyn. Próby pastora Daya, by skierować sprawę do sądu, nie powiodły się w tamtym czasie. On sam otrzymywał groźby. Day uważa, że polityk próbuje teraz przejąć resztę terenu, przez co zgłoszenie incydentu na komisariacie policji zostało na początku odrzucone. Dopiero po jakimś czasie funkcjonariusze zgodzili się zbadać sprawę.

Obecnie małżeństwo mieszka w małym namiocie obok zniszczonego domu. Otrzymują anonimowe telefony z groźbami. Dzwoniący grożą, że jeśli ich skarga nie zostanie wycofana, spotkają ich za to jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje.

Lokalni partnerzy Open Doors, którzy opiekują się pastorem Day i jego żoną proszę nas o modlitwę.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Bangladesz zajmuje 38 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Bangladeszu:

Módl się o ochronę dla pastora i jego żony; módl się również o pocieszenie i siłę w ich trudnej sytuacji.

Módl się, aby lokalni chrześcijanie odważnie stanęli po ich stronie i nie dali się zastraszyć.

Módl się za funkcjonariuszy policji, którzy będą badać skargę pastora Day.

Módl się za polityka, który prawdopodobnie zainicjował atak; módl się również o przemianę jego serca i odstąpienie od planów przejęcia kościelnej ziemi.

za Open Doors Polska

Inne

Bangladesz: stracił rodzinę i majątek ale zyskał Jezusa