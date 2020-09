Bangladesz: stracił rodzinę i majątek ale zyskał Jezusa

„Nie wracaj do domu, jeśli już nie chcesz być muzułmaninem. Zapomnieliśmy o tobie. Ty też możesz o nas zapomnieć. Nie chcemy cię znać. Nie jesteś już moim ojcem. Ten dom też już do ciebie nie należy. Straciłeś do niego prawo, kiedy odszedłeś od islamu”. Tymi słowami syn Nasira wyrzucił ojca z jego własnego domu.

„W Jezusie znalazłem pewność, której nie znalazłem nigdzie indziej”

Nasir ma 65 lat. Całe życie poświęcił rodzinie. Około dwóch lat temu dokonał radykalnej zmiany: ku wielkiej irytacji żony i dzieci, postanowił zostać naśladowcą Jezusa Chrystusa. Opowiada: „Członkowie mojej rodziny są na mnie bardzo źli z powodu zmiany wiary. Próbowałem wiele razy wyjaśnić im moje powody. Powiedziałem im, że w Jezusie znalazłem pewność zbawienia, której nie znalazłem nigdzie indziej. Nie znajduję zbawienia w islamie. Nie mogę zapomnieć tego, co wiem i w co wierzę”.

Bezdomny

Ponieważ Nasir był formalnie jedynym właścicielem rodzinnego majątku, rodzina wpadła w panikę. Jeżeli był on skłonny porzucić islam, to do czego jeszcze jest zdolny? Wezwali mieszkańców wioski i krewnych, aby razem spróbować nakłonić Nasira do zmiany decyzji. Zabrali go do meczetu i nakazali mu wyrzec się wiary w Pana Jezusa. Jednak Nasir pozostał nieugięty i odmówił poddania się ich namowom. Bili go, podarli mu ubranie i przewrócili na ziemię. Członkowie rodziny zabrali mu również akt własności ziemi, pieniądze i telefon komórkowy, a w końcu wyrzucili go z domu.

Nasir znalazł schronienie w domu chrześcijanina o imieniu Selim*, który mieszkał w pobliżu.

Od dnia, kiedy wszystko stracił, podkreśla, jak bardzo jest wdzięczny Selimowi i jego rodzinie. Kiedy jednak rodzina Nasira dowiedziała się, gdzie znalazł tymczasowe schronienie, zaczęli grozić również Selimowi. Powiedzieli: „Nasir musi iść z nami do meczetu, aby publicznie wyrzec się swojej wiary, albo tego pożałujecie”. Lokalni partnerzy Open Doors dowiedzieli się o tym, co wydarzyło się w życiu Nasira i pomogli mu, przekazując pewną kwotę pieniędzy na najpilniejsze zakupy. Nasir potrzebuje naszego wsparcia modlitewnego.

Prosimy, módl się za Nasira i jego rodzinę:

Podziękuj za decyzję Nasira i jego niezachwianą wiarę.

Módl się, aby Duch Święty był jego pocieszycielem i wzmocnił go w wierze.

Módl się o ochronę dla Nasira, Selima i jego rodziny.

Módl się, aby Jezus objawił się rodzinie Nasira i aby oni również otworzyli swoje serca na Ewangelię.

za Open Doors Polska

Podobne z Bangladeszu

Bangladesz: Chrześcijańska rodzina porwana, a nastolatka zmuszona do zmiany wiary