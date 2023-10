Bosy ratujący dzieci będące ofiarami handlu ludźmi

Od 1200 do 1500 nieletnich dzieci prowadzi w Kambodży wolne życie, po części dzięki bohaterskiemu mężczyźnie, który przez 13 lat chodził boso w posłuszeństwie Bogu. Solidaryzował się on z ludźmi będącymi ofiarami handlu i bezbronnymi na całym świecie.

„Uważam się za dziecko Boże z wyjątkowym powołaniem” – powiedział dr Jeff Brodsky o swojej służbie ratowania dzieci, które w wieku zaledwie czterech lat były ofiarami handlu ludźmi w Indiach i Afryce. „Nie poświęcam się, żyjąc boso; to kwestia posłuszeństwa, a nie poświęcenia” – dodał.

Zasypywany pytaniami od ludzi z całego świata czy opowiada o nim film Dźwięki wolności, Brodsky przyznaje, że żyje jak były agent federalny Tim Ballard – grany przez aktora Jima Caviezela – który pracował w wydziale ds. przestępczości dziecięcej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zanim właściciele domów publicznych poznali go jako bosego mężczyznę, Brodsky jawił się jako postać amerykańskiego pedofila w miejscach takich jak Indie. Pod pozorem poszukiwania dzieci w wieku do 12 lat Brodsky nosił ukrytą kamerę wielkości guzika lub szpilki, która wszystko rejestrowała.

W towarzystwie współpracowników – głównego przesłuchującego i personelu ratowniczego – Brodski nakręcił materiał filmowy przedstawiający dzieci w wieku zaledwie czterech lat. Kilku skorumpowanych funkcjonariuszy przekazało nagranie policji i powiadomiło bogatych właścicieli domów publicznych o zbliżającym się nalocie.

„Potem powtórzyło się to dziesiątki razy – nigdy nie zapomnę łez – pytałem Boga: «Jak najlepiej to zrobić?».

„Wtedy Bóg pokazał mi, że najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest utworzenie zespołów policyjnych zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi” – powiedział Brodsky.

W Kambodży odkrył bezbronne dzieci żyjące w nędzy. 19 lipca 2010 r. dr Jeff Brodsky był na wysypisku śmieci w Phnom Penh ze swoim przyjacielem, pastorem Jimem Rogersem, jak relacjonuje na swojej stronie internetowej:

„Karmiliśmy dzieci, które mieszkały na wysypisku i w jego pobliżu. Szukaliśmy także dzieci, którym groziło porwanie i sprzedanie do domów publicznych.

Dzieci chodziły boso

Zauważyłem, że prawie wszystkie dzieci chodziły boso. Kiedy wróciłem do pokoju hotelowego, zdejmując buty i skarpetki, nie mogłem pozbyć się obrazu tych bosych dzieci. Zacząłem się zastanawiać, jak by to było żyć na co dzień boso. Po poważnej rozmowie z Bogiem poczułem silną potrzebę chodzenia boso przez rok w ramach solidarności z tymi dziećmi i wieloma innymi ofiarami handlu, ludźmi lub osobami należącymi do grupy wysokiego ryzyka.

Mieszkając na wysokości 8990 m n.p.m. w górach Kolorado, wiedziałem, że będzie to wyzwanie (szczególnie podczas mroźnych zim), ale zdecydowałem, że będę po prostu niezwykle ostrożny, ponieważ wiedziałem, że muszę to zrobić”.

„19 lipca 2011 roku minął rok bez butów i bez skarpetek. Tego ranka, kiedy poszedłem założyć skarpetki (byłem naprawdę podekscytowany), po prostu nie mogłem ich przesunąć przez palce u nóg. To było tak, jakby anioł je ciągnął i nie pozwalał mi ich założyć. Wołałem do Boga i mówiłem: „Panie, czego ode mnie chcesz, przecież przez cały rok chodziłem boso!” Jego odpowiedź szeptem była taka: „Kontynuować. Te dzieci nadal tam są”.

„Od tego czasu chodzę boso. Powiedziałem mojej żonie, rodzinie i przyjaciołom (którzy myśleli, że postradałem zmysły), że jeśli moje chodzenie boso zmotywuje chociaż 1 osobę do działania w sposób, który pomoże mi uratować jeszcze jedno dziecko rocznie, to będę chodzić boso przez resztę mojego życia.”

W Kambodży znalazł chrześcijan współpracujących z policją podczas akcji ratowniczych. Jednak po takich akcjach właściciele burdeli znajdowali nowe dziewczęta na miejsce uwolnionych.

Dlatego też w USA Jeff Brodsky stworzył zespół wysoko wykwalifikowanych ludzi przeszkolonych w zakresie taktyki wojskowej i zainicjował kurs, który nazwał SERE (przetrwanie, uniki, opór i ucieczka).

W 1981 roku założył JOY International ( joy.org ), zainspirowany wersetem z Biblii: „Mówię wam to, aby Moja RADOŚĆ była w was i aby wasza RADOŚĆ była pełna”. (Jana 15:11)

Spodobała mu się także nazwa JOY International®, ponieważ chciał postawić Jezusa na pierwszym miejscu, innych na drugim, a siebie na ostatnim, w ten sposób można doświadczyć prawdziwej RADOŚCI.

Zatrudnił ratowników i pokrył koszty ich podróży do Kambodży, aby zapewnili szkolenia na wysokim poziomie, co zamieniło akcje ratunkowe w ogromne zwycięstwa osób, które były ofiarami handlu ludźmi.

Uwolnione z niewoli

„Mamy od 1200 do 1500 dzieci, które zostały uratowane, uwolnione z niewoli i mają szansę stać się produktywnymi obywatelami Kambodży” – powiedział Brodsky.

Dziś JOY International i jej partnerzy poświęcają się profilaktyce, wolności, uzdrawianiu i wzmacnianiu pozycji dzieci, nastolatków i młodych dorosłych będących ofiarami handlu ludźmi na całym świecie.

Po sukcesach w Kambodży oczy i stopy Brodskiego – zawsze bez skarpetek i butów – są teraz skierowane na Nepal, gdzie JOY International i jej partnerzy planują ratować chłopców i dziewczęta będące ofiarami handlu ludźmi, a następnie zapewnić im uzdrowienie w chrześcijańskich domach.

Dzieci umieszczone w wysokiej klasy, chrześcijańskich kryjówkach, gdzie słyszą o miłości Boga, rozgrzewają serce Brodskiego, który jest ewangelistą. „Kto będzie mówił dziecku będącemu ofiarą handlu ludźmi o miłości Jezusa, póki jeszcze żyje?” zapytał Brodski.

JOY International współpracuje z dwoma kryjówkami w Kambodży, a w USA z domami na Alasce, Karolinie Północnej, Kolorado i Oregonie. Przymusowy handel dziećmi, nastolatkami i kobietami w celach seksualnych to wielomilionowe piekło na ziemi, napędzane przez amerykańskich pornografów.

Brodski niestety zauważa, że ​​długość życia dziecka w domu publicznym wynosi od pięciu do siedmiu lat z powodu chorób, samobójstw i odrzucenia.

„Najmniejsza z nich”, jedna z książek autorstwa Brodskiego, opowiada o ludziach – w szczególności o dzieciach, które stały się potwornie wykorzystywane – i o tym, dlaczego on sam poświęcił swoje życie szukaniu takich dzieci.

Choć Jeff Brodsky nie podaje prawdziwych nazwisk uratowanych i przywróconych do zdrowia osób, z entuzjazmem opowiada o wielu sukcesach JOY.

„Jest sporo osób, które są obecnie w związkach małżeńskich i mają własne dzieci, i które zdobyły dobre wykształcenie” – powiedział Brodski.

W afrykańskim kraju znanym ze zmuszania dzieci do małżeństw organizacja JOY we współpracy z innymi służbami uratowała 37 dziewcząt.

Jedna z nich, Christine, jest studentką drugiego roku medycyny ze specjalnością chirurgia. Będzie pierwszą kobietą-lekarzem, która będzie służyć swojej społeczności – całemu regionowi.

Inna młoda kobieta uratowana w Afryce przygotowuje się do zdobycia dyplomu pielęgniarki.

„Myślę o Annie, która dzięki pracy, jaką wykonujemy w Afryce, jest krawcową i bizneswoman. Jest zakochana w Jezusie. Uczy szycia innych” – powiedział Brodski, który nosi koszulę uszytą specjalnie dla niego przez Annę.

14-letnia dziewczyna, która kilka lat temu padła ofiarą handlu ludźmi, jest teraz częścią zespołu ratunkowego współpracującego z organizacją JOY w jej kraju.

„Efektem, którego szukam w życiu uratowanych dziewcząt, jest relacja z Jezusem” – powiedział Brodski. „Uratowani stali się także produktywnymi obywatelami dzięki edukacji, szkoleniom zawodowym i małżeństwu” – dodał.

Źródło: GODREPORTS

Tłum. Eliza Tarka