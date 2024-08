Nowy album Rhett’a Walkera „Days That We Dreamed Of”

„Album ten jest ukoronowaniem dotychczasowego życia i wyciągniętych wniosków. Spojrzeniem wstecz na wszystkie dobre i złe chwile, szczyty górskie i doliny oraz wszystkie marzenia i aspiracje, które zaprowadziły mnie i moją rodzinę do dni, o których marzyliśmy” ……. Rhett Walker.

Najnowszy album Rhett’a Walkera, cenionego chrześcijańskiego piosenkarza rockowego i country, oferuje mieszankę szczerych tekstów, pełnych melodii duszy i przesłania o wierze i wytrwałości. Wyrazisty głos Walkera i angażujące opowiadanie historii przebijają się przez utwory, które poruszają tematy o nadziei, miłości i podróży życia. Dzięki połączeniu optymistycznych hymnów i refleksyjnych ballad, DAYS THAT WE DREAMED OF nadal pokazuje talent Walkera do tworzenia muzyki, która głęboko rezonuje z jego publicznością.

Urodzony w Południowej Georgii artysta skłania się ku rytmowi country/Americana w utworze Days That We Dreamed Of. Jego wokalny styl wyraża jego miłość do ulubionego gatunku w Ameryce, a teksty ukazują jego miłość do Jezusa. Country + CCM rozwija się, o czym świadczą jego przyjaciele Zach Williams i Anne Wilson. Proszę, słuchajcie, mając to na uwadze.

Być może wiesz, że Rhett ma nominacje do nagród GRAMMY i GMA DOVE Award. Jest ojcem czwórki dzieci i mężem swojej żony, którą poślubił jako nastolatek. Kilka dekad później żyją marzeniem i nikt nie przewidywał, że się spełni. Wydźwięk tego jest wyczuwalny w całym wydaniu.

Źródło: TCB