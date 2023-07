Zniszczono miejsce Ostatniej Wieczerzy w Jerozolimie

Pijany mężczyzna dokonał aktu wandalizmu w miejscu, w którym miała odbyć się Ostatnia Wieczerza. Policja nazywa to atakiem mówiącym o prześladowaniu chrześcijan w Izraelu.

W połowie czerwca, trzydziestokilkuletni izraelski Żyd będący pod wpływem alkoholu, na oczach świadków rzucił kamieniem w okno historycznego miejsca zwanego Wieczernikiem.

Według relacji władz, będący na miejscu strażnik ochrony od razu zatrzymał podejrzanego, którego nazwiska nie podano.

Następnego dnia, podejrzany stanął przed Sądem Magistrackim, zaprzeczając wszelkim twierdzeniom o rzucaniu kamieniami w historyczne miejsce chrześcijańskie, mimo zatrzymania na miejscu zdarzenia.

Tamtego dnia mężczyznę zwolniono, dając mu 30-dniowy zakaz wchodzenia na teren jerozolimskiego Starego Miasta.

Po zajściu, „The Jerusalem Post” donosiło, że zbiegiem okoliczności w Jerozolimie odbywa się konferencja zatytułowana „Dlaczego pewni Żydzi plują na pogan?”.

W wydarzeniu wzięli udział różni uczestnicy, w tym badacze i wykładowcy z miejscowych szkół wyższych, by omówić zachodzące w Izraelu, ostatnie przypadki wandalizmu Żydów wymierzone przeciwko chrześcijanom.

Niezależny badacz, który uczestniczył w konferencji, Yasaka Harani, w rozmowie z „The Jerusalem Post” powiedział, że zajście w miejscu Ostatniej Wieczerzy to niemożliwy do przyjęcia akt wandalizmu.

(…)

W ostatnich latach pojawiają się ataki przeciwko chrześcijanom w Jerozolimie, począwszy od aktów wandalizmu w miejscach świętych, po indywidualne, fizyczne napaści.

W 2018 roku, i24 News donosiło o mężczyźnie, który wykonywał nielegalne wykopy archeologiczne w starożytnym miejscu zwanym Hekel Demeh. Historyczny obszar był kiedyś wykorzystywany przez chrześcijańskich pielgrzymów jako publiczne miejsce pochówku.

W tamtym czasie, osoba złapana na nielegalnych wykopach archeologicznych i kradzieży z obszarów archeologicznych mogła otrzymać karę do pięciu lat więzienia.

„Policja Graniczna i Policja Izraelska z wielką powagą podchodzi do wszelkich prób niszczenia miejsc, które chronią historyczne dziedzictwo Ziemi Izraela” – stwierdziła izraelska policja w oświadczeniu wydanym w czasie zajścia z 2018 roku, cytowanym przez i24 News.

„Każda osoba, która prowadzi nieautoryzowaną działalność na obszarach archeologicznych, uszkadza je lub plądruje, popełnia przestępstwo obciążone karą do pięciu lat więzienia” – stwierdzono.

W styczniu, grupa radykalnych Żydów izraelskich zaatakowała ormiańską restaurację w chrześcijańskiej dzielnicy miasta, trzymając izraelskie flagi i ciskając w gości krzesłami.

Zgromadzenie Ordynariuszy Katolickich w Ziemi Świętej zgłosiło przemoc wobec ormiańskiej restauracji chrześcijańskiej, wyrażając zaniepokojenie „eskalacją przemocy w Świętym Mieście”.

„Ta niesprowokowana przemoc wywołała strach u właścicieli sklepów i mieszkańców chrześcijańskiej dzielnicy, jak też wśród odwiedzających” – stwierdziło Zgromadzenie. „To tylko ostatni z serii epizodów przemocy religijnej, jaka dotyka symbole chrześcijańskiej społeczności i obszary poza nią”.

W oświadczeniu ze stycznia 2022 roku, arcybiskup Canterbury i anglikański arcybiskup Jerozolimy wydali ostrzeżenie o „wspólnie podjętej próbie marginalnych, radykalnych grup, mającej na celu wygnanie chrześcijan z Ziemi Świętej”.

„W czasie Wielkiego Postu w marcu tego roku dokonano aktu wandalizmu klasztoru prawosławnego, co było już czwartym atakiem na to święte miejsce w ciągu jednego miesiąca” – napisano we wspólnym oświadczeniu.

„W grudniu zeszłego roku w czasie adwentu, ktoś podłożył ogień w Kościele Wszystkich Narodów w Ogrodzie Getsemani, miejscu, w którym Jezus modlił się w noc przed swoim ukrzyżowaniem. Zwykle to miejsce pielgrzymek dla chrześcijan z całego świata, teraz jednak uważa się, że wandal wykorzystał brak odwiedzających spowodowany pandemią” – dodano.

Przywódcy kościoła podsumowali, że ich działania są „wykorzystywane przez radykalne grupy w systematycznej próbie wygnania społeczności chrześcijańskiej z Jerozolimy i innych części Ziemi Świętej”.

Autor: Nicole Alcindor

Źródło: The Christian Post

Podobne: Jerozolima: żydowscy aktywiści protestują przeciwko chrześcijańskiemu zgromadzeniu w dniu Pięćdziesiątnicy