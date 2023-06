Jerozolima: żydowscy aktywiści protestują przeciwko chrześcijańskiemu zgromadzeniu w dniu Pięćdziesiątnicy

Chrześcijańskie zgromadzenie modlitewne, zorganizowane w dniu Pięćdziesiątnicy w pobliżu Ściany Płaczu w Jerozolimie, przerodziło się w niedzielny chaos, gdy prawicowi, ortodoksyjni działacze żydowscy zaczęli skandować obelżywe hasła i opluwać uczestników. Kilku protestujących aresztowano.

Sobotnio-niedzielne wydarzenie o nazwie „Pentecost 2023 – Globalny Dzień Modlitwy za Jerozolimę i Narody” zgromadziło „koalicję wierzących z Izraela i narodów, denominacje, misje i organizacje modlitewne”, połączone we wspólnej modlitwie za Jerozolimę i naród żydowski oraz w intencji „zaniesienia ewangelii na krańce świata”.

Setki chrześcijan zebrało się w niedzielę w Centrum Davidsona, parku archeologicznym niedaleko Ściany Płaczu w ramach inicjatywy „Wizja Pentecost 2023”, w czasie której organizatorzy prowadzili czas uwielbienia i modlitwy na południowych schodach Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie. Temat wydarzenia skupiał się wokół psalmu 122, kierującego do Bożego ludu polecenie, by „prosić o pokój Jerozolimy”.

W czasie wydarzenia, grupa ortodoksyjnych działaczy żydowskich, w tym pewien znaczący rabin i zastępca burmistrza Jerozolimy, wzięła udział w proteście, który przybrał gwałtowny obrót, gdy część protestujących zaczęła znieważać zgromadzonych chrześcijan i ich opluwać – poinformował dziennik „Haaretz”.

Izraelska gazeta podała, że w czasie protestu rozbito też okna w Centrum Davidsona, a dziesięciu protestujących aresztowano. Ich nazwiska nie zostały ujawnione.

Według „Israel Today”, uczestnicy trzymali napisy wskazujące na przyczyny protestu, m.in. zniszczenie w 70 roku przez Rzym Drugiej Świątyni i Holokaust.

Jeden z napisów głosił: „Nie zapomnieliśmy naszej świątyni zniszczonej przez Rzym, ani ekwiwalencji w Hiszpanii i wszystkich pogromów. Nie zapomnieliśmy całego przelewu krwi, ani sześciu milionów zamordowanych w Holokauście.

„Teraz wróciliśmy do naszego kraju i modlimy się przy pozostałościach świątyni, która wkrótce zostanie odbudowana. Prosimy, szanujcie uczucia narodu żydowskiego i odprawiajcie swoje chrześcijańskie ceremonie w swoich kościołach, a nie tutaj”.

Wśród uczestników protestu był ultra-ortodoksyjny rabin Zyi Thau, duchowy przywódca prawicowej partii Noam Party, i Arieh King, zastępca burmistrza Jerozolimy, który przyrównał misyjną działalność chrześcijańską do radykalnego terroryzmu islamskiego.

(…)

The Christian Post wysłało wiadomość do zastępcy burmistrza. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła.

W wywiadzie dla „The Jerusalem Post”, starsi rabini izraelscy powiedzieli, że protest wznieciły głównie informacje na stronie internetowej Pentecost 2023. Autorzy strony nazwali to wydarzenie „początkiem dekady modlitwy, ewangelizacji i uczniostwa”, będącym częścią inicjatywy określonej jako Commit 2033. Inicjatywa wiąże się z datą uważaną przez chrześcijan za dwutysięczną rocznicę śmierci, pochówku, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa oraz następującego po tym wylania Ducha Świętego, zgodnie z opisem w księdze Dziejów Apostolskich.

Od 2021 roku, chrześcijańska społeczność w Izraelu, złożona głównie z chrześcijan arabskich, jest celem krytyki ortodoksyjnych Żydów i innych konserwatystów izraelskich, którzy wzywają misjonarzy do „powstrzymania się od tak obraźliwego zachowania”, jakim jest dzielenie się ewangelią z narodem żydowskim.

W październiku zeszłego roku, po usunięciu ograniczeń związanych z COVID-19, wielu chrześcijan wróciło do Izraela na biblijne święto Namiotów lub Sukkot. W czasie święta, w Jerozolimie zebrało się szacunkowo ponad 2 tysiące pielgrzymów z 70 krajów.

Podczas gdy zgromadzenie obwieściło następujący po pandemii powrót do Izraela chrześcijańskiej turystyki, niektórzy Żydzi, jak założyciel grupy Israel365, rabin Tuly Weisz, mają mieszane uczucia wobec tego trendu, który dla nich oznacza też powrót ewangelizacji do Ziemi Świętej.

Weisz uważa, że chociaż nie-żydowscy turyści powinni być „ciepło zaproszeni”, by „zbliżyć się do prawdziwego wypełnienia Sukkot”, wydaje się mniej otwarty na chrześcijańską praktykę dzielenia się ewangelią z narodem żydowskim.

„Niestety, niektórzy chrześcijańscy goście będą liczyć na możliwość wykorzystania swojego czasu w państwie żydowskim, by zaangażować się w działalność misyjną” – napisał. „Międzynarodowa Ambasada Chrześcijańska w Jerozolimie (ICEJ) robi co może, by temu zapobiec, ostrzegając swoich gości przed tak obraźliwym zachowaniem”.

Autor: Ian M. Giatti

Źródło: The Christian Post