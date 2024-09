Zmiana >< przywództwa - Gary Johnson

W książce Zmiana >< przywództwa pastor Gary Johnson porusza temat, o którym często się nie mówi: planowanie sukcesji. Zadaje pytania skierowane do wszystkich przywódców, zaangażowanych w sukcesję, zachęcając ich do „zatrzymania się” i głębszego przemyślenia, a następnie świadomego omówienia tego kluczowego zagadnienia.

Dane książki:

Autor: Gary Johnson

Tytuł: Zmiana >< przywództwa Spostrzeżenia na temat planu sukcesji, który odda chwałę Bogu

Stron: 212,

format: A5

Cena: 25 zł

ISBN: 978-83-88252-84-6

Rok wydania: 2024

Wydawca: ChIB, Warszawa

Wstęp

Jeśli będziemy słuchać wskazówek Słowa Bożego w czasie wymiany przywódców, „codzienna harówka” stanie się dającym życie, afirmującym i niesamowitym dobrem zamiast być czymś uciążliwym. Widziałem jak autor (i mój tata), Gary, oraz jego następca, Dan, dokonywali swojej zmiany><przywództwa na przestrzeni kilku lat i słyszałem o tym na długo przed tym, zanim Dan w ogóle się u nas pojawił. Widziałem niektóre z najlepszych i najgorszych momentów oraz przyglądałem się zwykłemu upływowi czasu między nimi.

Idźmy z Duchem w chwilach, takie jak ta. Greckie słowo, tłumaczone jako „iść” lub „kroczyć” – peripateo – pojawia się w Nowym Testamencie 96 razy. Czasami mówi po prostu: „Jezus przyszedł tutaj (…) a później poszedł tam”. Czasami jest bardziej metaforyczne, jak komentarz Pawła z Listu do Efezjan 4,1: „chodźcie [postępujcie – przyp. tłum.] jak przystoi”.

W 2 Liście do Koryntian 12,18 Paweł przypomina odbiorcom, że pod swoją nieobecność posłał do nich Tytusa i jeszcze jedną osobę. Nie wyobrażam sobie, by Tytus i ten drugi przywódca mówili w sposób dokładnie taki jak Paweł, obmyślali decyzje dokładnie tak jak on i byli dokładnie takimi jak on przywódcami. Tytus mógł być jego wychowankiem, ale Paweł nadal musiał napisać skierowany do niego i nazwany jego imieniem list, by mu doradzić, prowadzić go, a nawet sprowadzić na właściwą drogę (naliczyłem 18 wskazówek lub instrukcji, nie licząc zakończenia, nakazującego pozdrowienie innych). Nikt 9 10 Zmiana><przywództwa nie jest dokładną kopią kogoś innego. Paweł mógł jednak powiedzieć Koryntianom: „Tytus i ja mamy tego samego Ducha; kroczymy tymi samymi śladami”.

Zmiana><przywództwa zawsze skieruje nas w jakimś stopniu w nowe miejsce, ale wszyscy idziemy w tym samym Duchu, w tym samym kierunku, ku temu samemu Królowi – Jezusowi. W tej podróży pewnie trzymamy się na nogach (2 Sm 22,34; Ps 18,33; Hb 3,19), bez względu na to, jak bardzo nieznane jest terytorium przez które kroczymy.

– Jared A. Johnso