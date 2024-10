Gwiazda muzyki gospel Cissy Houston, matka Whitney Houston, zmarła w wieku 91 lat

Zmarła Cissy Houston, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy, piosenkarka gospel i dyrektorka chóru kościelnego, matka zmarłej piosenkarki pop i aktorki Whitney Houston. Miała 91 lat.

Urodzona 30 września 1933 roku jako Emily Drinkard, Cissy Houston zmarła w swoim domu w Newark, New Jersey, w poniedziałek o 10:30, w otoczeniu rodziny.

Była pod opieką hospicyjną z powodu choroby Alzheimera, powiedziała jej rodzina w oświadczeniu udostępnionym w mediach społecznościowych. Nazwali odejście piosenkarki czasem „głębokiego smutku”.

„Nasze serca są przepełnione bólem i smutkiem.” – powiedziała synowa Pat Houston.

„Matka Cissy była silną i dominującą postacią w naszym życiu. Kobieta o głębokiej wierze i przekonaniach, która bardzo troszczyła się o rodzinę, posługę i społeczność. Jej ponad siedmioletnia kariera w muzyce i rozrywce pozostanie na pierwszym planie naszych serc. Jej wkład w popularną muzykę i kulturę jest niezrównany” — dodał Pat Houston. „Jesteśmy błogosławieni i wdzięczni, że Bóg pozwolił jej spędzić z nami tyle lat i jesteśmy wdzięczni za wszystkie cenne lekcje życia, których nas nauczyła. Niech spoczywa w pokoju, obok swojej córki Whitney i wnuczki Bobbi Kristiny oraz innych ukochanych członków rodziny”.

Rodzina podziękowała opinii publicznej za „hojne wsparcie”, ale jednocześnie poprosiła o uszanowanie prywatności.

New Hope Baptist Church w Newark, gdzie Cissy Houston pełniła funkcję dyrektora chóru przez ponad 50 lat, również poinformował o jej śmierć. Zgromadzenie przygotowuje się do „uczczenia jej życia”.

„Pastor Joe A. Carter i członkowie The New Hope Baptist Church z przykrością ogłaszają odejście naszej ukochanej dr Emily Cissy Houston” – poinformował kościół w oświadczeniu w poniedziałkowy wieczór. „Dr Houston służyła The New Hope Baptist Church przez ponad 50 lat i jesteśmy bardzo wdzięczni za jej życie i dziedzictwo. Prosimy o modlitwę za jej rodzinę i przyjaciół, podczas gdy przygotowujemy się do świętowania jej życia”.

Houston, która przez dziesięciolecia była wpływową postacią w amerykańskiej muzyce gospel, zdobyła nagrody Grammy w kategorii tradycyjnego soul gospel za albumy „Face to Face” w 1997 r. i „He Leadeth Me” w 1999 r.

Była także uznaną piosenkarką soulową, która zapewniała wokalne wsparcie gwiazdom takim jak Aretha Franklin i Elvis Presley. (…)

Gdy w poniedziałek wieczorem rozeszła się wieść o jej śmierci, wiele osób ze świata muzyki gospel i rozrywki wyraziło żal z powodu jej śmierci.

Autor: Leonardo Blair

Źródło i cały artykuł: Christian Post