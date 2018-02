Zmarł ewangelista Billy Graham

W wieku 99 lat zmarł w swoim domu w Północnej Karolinie ewangelista Billy Graham.

Służba Grahama zmieniła religijne życie Ameryki i dotarła do całego świata. Został doradcą prezydentów i najczęściej słuchanym chrześcijańskim ewangelistą w historii.

Rzecznik Mark DeMoss mówi, że Graham, który od dawna cierpiał na raka, zapalenie płuc i inne dolegliwości, zmarł w swoim domu w Północnej Karolinie w środę rano.

William Franklin Graham urodził się 7 listopada 1918 roku, cztery dni przed końcem I wojny światowej.

Wychowany na farmie mlecznej w czasie Wielkiego Kryzysu, rozwinął silną etykę pracy, etykę pracy, która była widoczna przez sześć dekad jego służby.

Billy Graham podzielił się ewangelią Jezusa Chrystusa z prawie 215 milionami ludzi w ponad 185 krajach.

Setki milionów mogło poznać jego przesłanie przez radio, telewizję, film, książki i internet.

Billy Graham oddał swoje serce Jezusowi Chrystusowi w wieku 16 lat. Jego głębokie nawrócenie miało miejsce w czasie służby ewangelisty Mordechaja Ham.

Odpowiadając na wezwanie Boga do służby, został wyświęcony w 1939 roku przez kościół Południowej Konwencji Baptystów.

Cztery lata później ukończył Wheaton College w Illinois, gdzie poznał i poślubił swoją żonę, Ruth.

„Wszystko, co pamiętam, to powrót do domu i klęczenie tej nocy i powiedzenie: Panie, gdybyś pozwolił mi spędzić resztę życia z tym człowiekiem, uznałabym to za największy przywilej”, powiedziała kiedyś Ruth Graham. „Na szczęście nie wiedziałem, o co się modlę, a gdybym wiedziała, co będzie dalej, nie miałbym odwagi modlić się taką modlitwą”.

Billy Graham zdobył swoje podstawowe doświadczenie ewangelizacyjne w radiu, a następnie poprzez Youth for Christ, organizację założoną w celu docierania z ewangelią do młodych ludzi i żołnierzy podczas II wojny światowej.

Po wojnie Graham głosił w całych Stanach Zjednoczonych i Europie.

Jego posługa z „Młodzieżą dla Chrystusa” otworzyła drzwi do serii międzywyznaniowych kampanii pod koniec lat 40. XX wieku.

Graham’s Los Angeles Crusade w 1949 roku przyniosło międzynarodowe uznanie. Pierwotnie spotkania były zaplanowane na trzy tygodnie, zostały przedłużone do ponad ośmiu.

W namiocie zgromadziło się ponad 6500 osób, a kilka tysięcy stało po bokach.

c.d.n.

źródło: www1.cbn.com