Zaproszenie do podróży – M. Robert Mulholland Jr

Był rok 1994. Zaproszenie do podróży zostało wydane, a ja byłam nim oczarowana. Oto był biblista i teolog specjalizujący się w Nowym Testamencie, który omawiał to, czego ja doświadczałam duchowo, lecz z głęboko biblijnego i bogatego teologicznie punktu widzenia. (…)

Autor scala osobiste dyscypliny duchowe ze wspólnotowym aspektem naszej wiary. Łączy ze sobą psychologię, duchowość oraz zrozumienie ludzkiej osobowości w owocnej synergii. Autor jest precyzyjny w swojej umiejętności mówienia o grzechu, ale zawsze robi to w kontekście łaski, którą opisuje w sposób niezwykle elokwentny.

Podkreśla, że musimy żyć w kreatywnym napięciu między bardziej osobistymi aspektami naszej podróży duchowej a światem, w którym wprowadzamy tę wiarę w życie – zamiast pozwolić, byśmy poddali się jednej ze stron tego spektrum.

Na każdym kroku pokazuje, że proces bycia formowanym na obraz Chrystusa zawsze oznacza otwarcie się na Bożą łaskę w naszym życiu oraz że zawsze ma to miejsce ze względu na innych. A do tego robi to w dość cienkiej książce, co jest niezwykłym osiągnięciem!

Od tego czasu mówiłam o książce Mulhollanda komukolwiek tylko mogłam. Gdy muszę wybrać jedną książkę, by przedstawić biblijne i teologiczne fundamenty tym, którzy pragną bardziej intencjonalnej podróży w formacji duchowej, wybieram właśnie tę.

Dane książki:

Tytuł: Zaproszenie do podróży

Podtytuł: Droga formacji duchowej

Autor: M. Robert Mulholland Jr

Stron 216, format 140 x 210 mm

cena detaliczna – 31 zł;

Wydawca: ChIB, Warszawa

Do kupienia np. w księgarni Dobry Skarbiec