Zachariasz. Prorocka przyszłość Izraela – David M. Levy

Od wydawcy: Jeśli interesuje cię przyszłość Izraela i przyszłość całego świata, to „Zachariasz: prorocka przyszłość Izraela i nadchodząca apokalipsa” jest właściwą książką. Dowiesz się o minionych sukcesach i niepowodzeniach Izraela, i o tym jak historia lubi się powtarzać – także dzisiaj.

Przede wszystkim jednak, będziesz mógł wejrzeć w prorocką przyszłość z fascynującą dokładnością szczegółów; poznasz wydarzenia końca czasów, których kulminacją będzie chwalebna odnowa Izraela, po której nastąpi era prawdziwego pokoju na świecie pod rządami Mesjasza.

David Levy jest dziś zaliczany do autorów przodujących w interpretacji i zastosowaniu prawd biblijnych. Jego książka na temat Przybytku stała się współczesną klasyką. Także niniejsza pozycja: Zachariasz. Prorocka przyszłość Izraela i nadchodząca apokalipsa urasta do tego samego poziomu dzięki wyważonej interpretacji, dokładności i przejrzystości. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, co przyniesie przyszłość, odpowiedzi są tutaj.”

– Elwood McQuaid, autor książek i audycji radiowych, były redaktor naczelny oraz dyrektor wykonawczy organizacji The Friends of Israel

David M. Levy jest autorem przejrzystych komentarzy do ksiąg biblijnych. Ukończył Moody Bible Institute, a także University of Illinois oraz Trinity Evangelical Divinity School. Przez dziesięć lat był pastorem kościoła w stanie Illinois. Od 1974 roku jest członkiem organizacji The Friends of Israel Gospel Ministry, w której pełni funkcję dyrektora służby międzynarodowej, a także zastępcy redaktora naczelnego wielokrotnie nagradzanego dwumiesięcznika Israel My Glory, w którym regularnie publikowane są jego artykuły.

Dane książki

Zachariasz. Prorocka przyszłość Izraela i nadchodząca apokalipsa

Autor: David M. Levy

Format A5

Okładka miękka

Stron 194

Wydawca: Wspólnota Drzewo Oliwne

Do kupienia m.in. w księgarni AF.