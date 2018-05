Gary Chapman pomógł milionom ludzi przygotować się do małżeństwa. Teraz pozwól mu, by przygotował Cię na nadejście dzieci.

Gary dzieli się zagadnieniami, których nie był świadomy, zanim stał się ojcem. Na przykład: dzieci mają wpływ na nasz czas, pieniądze i małżeństwo. A to dopiero początek. Z typową dla siebie serdecznością proponuje praktyczne porady w takich dziedzinach jak nauka siadania na nocniku, przepraszanie własnego dziecka i dbanie o silne małżeństwo… przy jednoczesnym cieszeniu się wszystkim, co wnoszą do życia dzieci.

Naszym pragnieniem jest dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz tym wszystkim, czego nauczyliśmy się przez wiele lat udzielania porad setkom rodziców. Zachęcamy Cię, abyś przeczytał niniejszą książkę przed urodzeniem się dziecka, a potem wracał do poszczególnych rozdziałów w chwilach radości i wyzwań wychowywania dzieci.

Gary Chapman jest doradcą i autorem serii bestselerów pt. Pięć języków miłości oraz dyrektorem Marriage and Family Live Consultants, Inc.

Podróżuje po świecie prowadząc seminaria i emitując swoje programy radiowe z ponad 400 stacji.

Fragment wstępu

Kilka lat temu napisałem książkę zatytułowaną Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, zanim się pobierzecie. Reakcja na nią bardzo mnie zachęciła. Wielu doradców i pastorów wykorzystuje ją na kursach przedmałżeńskich. Wielu rodziców i dziadków oferuje ją jako prezent. Uważam, że gdybyśmy lepiej przygotowali się do małżeństwa, bylibyśmy skuteczniejsi w tworzeniu zdrowych związków.

Wierzę, że dotyczy to również wychowywania dzieci. Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym większa szansa, że będziemy lepszymi rodzicami. W dniu, w którym napisałem tę książkę, wiedziałem, że pewnego razu stworzę jej dalszy ciąg: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, zanim zostaniecie rodzicami. Jak zmagaliśmy się wraz z Karolyn na początku naszego związku, tak też mieliśmy kłopoty z wychowywaniem dzieci. Nikt nie powiedział nam, czego mamy się spodziewać ani jak postępować. Na szczęście robiliśmy wszystko, co się dało, a dwoje naszych dzieci osiągnęło wiek dorosły, założyło zdrowe rodziny i sprawiło nam dwoje wnucząt.

Dane książki:

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-63488-75-8

Przekład (tłumacz): Jan Muranty

Redakcja i korekta: Joanna Zalewska

Skład i łamanie: RED Paweł Brankiewicz

Tytuł oryginału: Things I Wish I’d Known Before We Became Parents

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos