Wojna Marvela z Bogiem? Antychrześcijańskie przesłanie…

Chrześcijańska spółka medialna Good Fight Ministries zaprasza na pierwszą część siedmioczęściowej serii „Marvel & DC’s War on God” (Wojna Marvela i DC z Bogiem).

Ponad dwugodzinny film zatytułowany „The Antichrist Agenda” , którego narratorem jest pastor Joe Schimmel, „dokumentuje, jak popularne komiksy i produkcje kinowe, które namnożyły się na ich podstawie, są pełne antychrześcijańskich wątków, wywyższających nieuzasadnioną przemoc, perwersję seksualną, bluźnierstwo i okultyzm”.

uwiedzenie, manipulacja, okultyzm

„Wielu wiodących autorów komiksów przyznaje, że posługuje się uwiedzeniem, manipulacją, okultyzmem, a nawet Biblią, by wywierać wpływ na dzieci, aby postrzegały Boga Biblii z wypaczonej perspektywy” – mówi pastor Schimmel.

Good Fight Ministries przewiduje, że seria znajdzie odbiorców wśród rodziców i młodych ludzi szukających pomocy w rozróżnianiu ukrytych przekazów obecnych w popularnej rozrywce, które mają negatywny wpływ na chrześcijańskie wartości rodzinne.

Kolejne części z serii „Marvel & DC’s War on God” będą ukazywać się co trzy miesiące, dostępne w serwisie Vimeo na żądanie (w cenie 3,99 dolarów za wypożyczenie i 8,99 dolarów za kupno). Dostępne też będą płyty DVD.

Pastor Schimmel jest być może najlepiej znany ze swojego filmu dokumentalnego z 2004 roku „They Sold Their Souls for Rock and Roll” (Sprzedali swoje dusze za rock & roll), w którym zgłębia ukryte wątki związane z popularnymi artystami muzycznymi, takimi jak Elvis, The Doors, Led Zeppelin, U2, Creed, Britney Spears i DMX. Według Good Fight, dokument sprzedał się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.

Otwierająca oczy seria

Nowa seria dokumentalna ma pomóc rodzicom i młodym ludziom w lepszym rozróżnianiu ukrytych przekazów obecnych w wielu popularnych komiksach i produkcjach kinowych, które oddziałują na miliony praktykujących rodzin chrześcijańskich. Gdy dążymy do poznawania Pana i kierowania się Jego Słowem, jest koniecznością, byśmy mieli świadomość ścieżek złego obecnych w kulturze popularnej.

„Filmy dokumentalne Joe Schimmela są zawsze ostre, na czasie i niewiarygodnie uświadamiające. ‘Marvel & DC’s War on God’ nie będzie dla nas rozczarowaniem” – Ray Comfort, Living Waters

„’Marvel & DC’s War on God’ to film, który ogromnie popieram. Przekaz, jaki producenci próbują zanieść, pokazuje, że od lat trwają złowrogie wysiłki promowania przemocy i anty-Bożego nastawienia w materiałach przeznaczonych głównie dla podatnych na wpływ, dziecięcych umysłów. Najwyższy czas, by przewrotne myślenie tych, którzy produkują i wypuszczają na rynek takie materiały, zostało zobaczone takim, jakie jest, i zdemaskowane” – Leonard W. DeWitt, pastor, Ventura Jubilee Fellowship

„Szatan czyha na wasze dzieci i sprytnie posługuje się komiksami i filmami, by ich zwodzić. ‘Marvel & DC’s War on God’ pokaże, jak dokładnie bierze je na cel, i otworzy wam oczy na wojnę przeciwko chrześcijaństwu” – Ralph Strean, reżyser „Genesis: Paradise Lost” i „The Ark and the Darkness”

Autor: Jackie Jones

Źródło: Charisma News