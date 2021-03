Kanada: ojciec idzie do więzienia, sprzeciwiał się zmianie płci swojej biologicznej córki

W połowie marca, ojciec z Kanady został aresztowany za złamanie nakazu sądu, zabraniającego głośnego wypowiadania się o zmianie płci jego biologicznej córki.

Mężczyzna, którego nazwisko objęto zakazem publikacji nałożonym przez Sąd Apelacyjny w Kolumbii Brytyjskiej, zlekceważył sąd i we wtorek 16 marca został aresztowany za głośne komentowanie sprawy swojej córki oraz odnoszenie się do swojego transseksualnego dziecka, identyfikującego się jako mężczyzna, przy pomocy żeński zaimków – informuje The Post Millennial.

Ojciec poszedł do sądu – zmiana płci

Według relacji Global News ze stycznia zeszłego roku, ojciec poszedł do sądu, gdy dowiedział się, że jego córka przechodzi terapię hormonalną, by zmienić się w chłopca. Dziecko, którego imię również objęto ochroną, twierdzi, że procedurą zmiany płci zaczęło interesować się w wieku 13 lat, a z płcią męską identyfikuje się już od 11 roku życia.

Ojciec dziecka po raz pierwszy zwrócił się do sądu w 2018 roku, gdy dowiedział się o zamiarach swojej biologicznej córki. W tamtym czasie twierdził, że procedura zmiany płci powinna wiązać się ze zgodą obojga rodziców, którzy są w separacji. Matka dziewczynki popiera jej wybór.

W wydanej decyzji, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Kolumbii Brytyjskiej orzekli, że ojciec nie może zgłaszać sprzeciwu wobec postanowienia córki, i ostrzegli, że każda próba nacisku na dziecko w celu zmiany postępowania będzie uznana za formę przemocy domowej, karanej przez prawo. Sędzia przewodniczący Robert Bauman i sędzia Barbara Fisher stwierdzili, że przejawiana przez ojca „odmowa akceptacji” wyboru swojej nastoletniej córki „jest niepokojąca”, dodając, że jego niezdolność do pełnego poparcia pragnienia swojego dziecka, by poddać się nieodwracalnej procedurze zmiany płci, sprawiła nieletniej „znaczący ból”, który „spowodował zerwanie tego, co obie strony określają jako skądinąd kochająca relacja rodzic-dziecko”.

Sędziowie uznali, że „zerwanie” nie jest w „najlepszym interesie” dziecka.

Z uwagi na powyższe, Bauman i Fisher postanowili, że ojciec ma odnosić się do swojej biologicznej córki jedynie przy pomocy zaimków męskich i nie wolno mu rozmawiać o sprawie z mediami.

Pragnienie zmiany płci najwyraźniej zrodziło się w dziewczynce w szkole, gdzie zetknęła się z materiałami edukacyjnymi wspierającymi transgenderyzm. A ponieważ cierpiała z powodu uczucia dysforii, w szkole zaczęto nazywać ją imieniem męskim, a nawet umieszczono to nowe imię w roczniku z siódmej klasy. Rodzice nie zostali o niczym poinformowani.

Personel szkoły podobno otrzymał opinię psychologa Wallace’a Wonga, który zachęcił młodą dziewczynę do brania testosteronu, kierując ją na wydział endokrynologiczny pobliskiego szpitala.

Gdy ojciec się o tym dowiedział, w lutym zeszłego roku rozmawiał z „The Federalist”, twierdząc, że „rok temu miał doskonale zdrowe dziecko, i to doskonale zdrowe dziecko zostało zmienione i zniszczone bez absolutnie żadnego, dobrego powodu”.

„Nigdy nie wróci do bycia dziewczynką w zdrowym ciele, jakie powinna mieć” – powiedział. „Już zawsze będzie mieć niższy głos. Już zawsze będzie musiała golić zarost na twarzy. Nie będzie mogła mieć dzieci”.

Ojciec oskarżył rząd o „sponsorowaną państwowo przemoc wobec dzieci”.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News

