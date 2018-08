Wiadomości z Izraela (3.08.2018)

ROZRUCHY NA GRANICY – 27.7.2018 na płocie granicznym z Gazą zastrzelony przez żołnierza IDF został jeden Arab (tzw. palestyński). Według armii izraelskiej w brutalnych zamieszkach wzięło udział ok 7.000 Arabów rozlokowanych w różnych miejscach wzdłuż granicy rzucając kamieniami, strzelając z granatników i obrzucając żołnierzy ładunkami zapalającymi. Palące opony powodowały powstanie zasłony dymnej. Niektórzy z podejrzanych już zostali zidentyfikowanych kiedy zbliżyli się do płotu by go zniszczyć by wrócić na swoją stronę. Armia zastosowała środki do rozpędzenia masy i zachowując reguły IDF oddała strzały. * Od 39 marca 2018 ludzie z Gazy „demonstrują” na granicy w ramach tzw. wielkiego marszu powrotu. 25.07.2018 ranę postrzałową odniósł jeden z żołnierzy, kiedy próbował rozpędzić 20 demonstrantów. Żołnierz wyleczył swoje rany. Kilka dni przed tym jak został ranny zabity został przez ukrytego strzelca sierżant IDF Aviv Levi. Obecne rozruchy były najgorsze od operacji „Skała obrony” w 2014 roku. * IDF zareagowała potężnymi nalotami na komórki Hamasu w tej nabrzeżnej enklawie. (Jerusalem Post)

JEROZOLIMA: POGRZEB OFIARY TERRORU

W dniu 27.7.2018 pochowany w Jerozolimie został Jotam Ovadia, 31. Wieczór wcześniej zamordowany został w brutalny sposób przez 17 letniego terrorystę, który przeskoczył płot graniczny w pobliżu Jerozolimy w mieście Adam. Morderca, Tarak Daar Yousef, dźgał jeszcze dwóch innych Żydów. Jeden z nich, lżej ranny przewieziony został do szpitala; inny został wypuszczony do domu jeszcze przed wieczorem. Ovadia zostawił swoją żonę Tal i dwoje dzieci: Harela, 2 i siedmiomiesięcznego Itaiego. Ovadia był w sobotni wieczór w drodze do swoich rodziców, by odebrać składniki na specjalną kolację, którą chciał przygotować dla swojej żony i sprawić jej niespodziankę. Po drodze został barbarzyńsko ugodzony nożem. Jego teść Juda Edery powiedział: „Serce mi pęka, jak słyszę kiedy jego mały syn woła ‘Tata, tata.’ Zwracając się do zmarłego powiedział „Dziękuję, za to kim byłeś dla swojej ukochanej żony Tal i twoich dzieci. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach” Modlimy się, żeby Boże miłosierdzie prowadziło ich przez ten trudny czas.

Na pogrzebie Ovadii udział wzięli minister turystyki Jariv Levin, zastępca ministra obrony Rabbi Eli Ben Dahan, członek Knesetu Moti Jogev i burmistrz Jerozolimy Nir Barkat. Kilka godzin po zamachu w Intrenecie Arabowie świętowali to morderstwo. * Amerykański ambasador w Izraelu Friedman, odwiedził dotknięte tragedią rodziny. Zamach potępił już 27.07.2018. „Jestem zszokowany tym brutalnym zamachem w Adam podczas którego zginął 31 letni Jotam Ovadia, a dwie inne osoby zostały ranne. Całym sercem modlę się o rodziny. Zycie jest święte; zamierzone morderstwo musi zostać potępione. Niestety ze strony przywództwa palestyńskiego niczego takiego nie słychać”.(Arutz 7, INN) Proszę módlcie się o rodziny i przyjaciół Jotama Ovadiego, który zginął z ręki arabskiego terrorysty. Módlcie sią o ochronę i bezpieczeństwo w Jerozolimie i okolicy.* Zwróćcie uwagę, że terrorysta miał zaledwie 17 lat. * „Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu.“ – Psalm 34,19

POLICJANCI RANNI NA WZGÓRZU ŚWIĄTYNNYM

Podczas krwawych zamieszek na Wzgórzu Świątynnym 27.07.2018 rannych zostało czterech izraelskich policjantów; zatrzymano 24 arabskich bandytów. Jeden z rzeczników policji tak opisał te wydarzenia: „Na zakończenie piątkowych modłów [islamskich] na Wzgórzu Świątynnym policjanci bez powodu zostali obrzucani kamieniami i ładunkami zapalającymi. Funkcjonariusze przybliżyli się i zaczęli wyrzucać ludzi z tego terenu.” Według izraelskiej telewizji Channel Two zabarykadowało się około 100 wandali w meczecie Al-Aksa. Niecodziennym było, że prawie 200 funkcjonariuszy dostało rozkaz wyprowadzenia wszystkich z meczetu. Podczas tego doszło właśnie do obrażeń i aresztowań. Liczono sią z większą liczbą zatrzymanych. * Wzgórze Świątynne jest dla Żydów najświętszym miejscem; również muzułmanie roszczą sobie do niego pretensje. (Algemeiner)

ŻYDOWSKIE GAZETY W ANGLII OSTRZEGAJĄ PRZED RZĄDEM COBRYNA

Trzy żydowskie gazety w Zjednoczonym Królestwie opublikowały wspólny artykuł, w którym ostrzegają przed egzystencjalnym zagrożeniem gdyby Cobrin wygrał wybory i tworzył nowy rząd. „Ostrzegamy przed tym ponieważ widzieliśmy jak niszczone są wartości i integralność i to przez lekceważenie Żydów i Izraela ze strony Cobryna i Co.” Uwagi te odnoszą się do Labor Party Cobryna. „Opozycja naznaczona jest wstydem i hańbą antysemityzmu od kiedy w 2015 roku Cobryn został szefem partii.” * Te trzy gazety to stary sztandarowy The Jewish Chronicle, stosunkowo młoda gazeta Jewish News i Jewish Telegraph, która wydawana jest głównie w północnych miastach Wielkiej Brytanii. W artykule redakcyjnym mowa jest o całej fali antysemickich skandali i kontrowersjach w partii Pracy. Szczytem był spis reguł co do definicji antysemityzmu, której gdzie indziej się już nie spotyka. Zgodnie tymi zasadami mogą np. członkowie Labor Party twierdzić, że istnienie Izraela jest aktem rasizmu.

Podobnie bezkarnie mogą ciągnąć porównania reżymu nazistowskich Niemiec i Izraela. „Istnieje poważne zagrożenie, że w następnych wyborach wybrany zostanie na premiera człowiek, który jest ślepy na obawy gmin żydowskich i nie zauważa, że mowa nienawiści szybko przekształcić się może w otwarty antysemityzm” – czytamy w artykule. Labor Party nadal broni się przed zarzutami. W ostatnich latach wielu członków zostało wydalonych z partii za właśnie antysemickie wypowiedzi. (JTA) Czołowi politycy, którzy są wrogami Izraela i minimalizują znaczenie żydowskiego państwa , muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami dla ich kraju. „I Będę błogosławił tych, którzy cię błogosławią, a kto cię przeklina, będzie przeklęty przez mnie” – 1. Mojż. 12,3

TRZĘSIENIE ZIEMI NAD MORZEM GALILEJSKIM I OKOLICY

Trzęsienie i sile 3,7 w skali Richtera było odczuwalne 27.07.2018 w okolicy jeziora Genezaret. W ostatnich tygodniach miało miejsce kilkadziesiąt serii wstrząsów na północnym Izraelu, przy czym eksperci uważają, że duże trzęsienie jeszcze jest przed nami i ucierpią wielkie połaci kraju. W opublikowanych raportach szacuje się, że liczba zabitych wynieść może 7.000 osób, 8.600 będzie ciężko rannych, a 37.000 lekko rannych. W zawalonych budynkach może być 9.500 osób, a 170.000 będzie bez dachu nad głową. Audyt przeprowadzony od lipca 2017 do lutego 2018 oceniający gotowość dotkniętych ministerstw koncentruje się na konwencjach dużego trzęsienia ziemi. (Jerusalem Post) Proście żeby ręka Wszechmogącego Izraela ochroniła cały kraj.

MŁODA IZRAELSKA FIRMA UŻYWA WOJSKOWYCH NOKTOWIZORÓW DLA ZAPOBIEŻENIA WYPADKOM

Jazda wieczorem jest 4 razy bardziej niebezpieczna, jak w dzień. Młoda izraelska firma BrightWay Vision przystosowała używane w armii noktowizory do zapewnienia lepszej widoczność nocą w każdą pogodę. System zawiera kamerę z czipem, który umieszczony jest bezpośrednio na szybie obok lusterka wstecznego; z przodu auta znajduje się urządzenie na podczerwień, skanujące bez ustanku otoczenie i połączone z kamerą. Przeciętnie reflektor oświetla drogę na 50 do 120 metrów, ale z nowym rozwiązaniem kierowca widzi 250 metrów przed sobą i rozpoznaje przedmioty niewidoczne gołym okiem. Poza tym kierowca jest ostrzegany przed niebezpieczeństwami. Firma pertraktuje obecnie z jednym z niemieckich koncernów o możliwej przyszłej współpracy. BrightWay uzyskała kontrakt z chińską firmą na dostarczenie w 2019 roku 10.000 jednostek do samochodów ciężarowych. (Times of Israel)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

© 2018 Vision For Israel. All rights reserved