Wiadomości z Izraela (29.09.2017)

TYSIĄCE IZRAELCZYKÓW ŚWIĘTOWAŁO ROSCH HASCHANA OSTATNIEGO WEEKENDU NA WOLNYM POWIETRZU – Tysiące osób świętowało nadejście nowego roku w otoczeniu przyrody. Około 70.000 osób udało się w czwartek 21.09.2017 do parków narodowych w całym kraju by napawać się ciepłem długiego weekendu. Rodziny z małymi dziećmi chodziły po szlakach turystycznych, albo oglądali wodospady na północy kraju. Około 200 rowerzystów jechało do Belvoir Fortress na południe od jeziora Genezaret by podziwiać pierwszy zachód słońca w Nowym Roku. W ulubionych miejscach jak plaże i innych miejscach urlopowych oczekuje się tysięcy gości. (Jerusalem Post) „Naprawdę ruszycie w drogę z radością i bezpiecznie dojdziecie na miejsce. Góry i wzniesienia cieszyć się będą i wołać wesoło a wtórować im będą wszystkie drzewa polne.“ – Izajasz 55,12. Proszę módlcie się teraz, z końcem izraelskiego lata o obfite opady deszczu w porze deszczowej, tak by podniósł się poziom jeziora Genezaret i w innych ważnych zbiornikach, ponieważ po latach suszy nadal jest niski.

JOM KIPPUR W IZRAELU 2017

– Po Rosch HaSchana są jeszcze dwa z siedmiu świąt. Szóstym terminem biblijnego kalendarza jest Jom Kippur, który zaczyna się w piątek 29.09.2017. To święto jest bardzo szczególne; jest to najbardziej święty dzień: dzień pojednania. Nacisk kładziony jest na miłosierdzie, ułaskawienie, oczyszczenie i odpuszczenie grzechów. Wielu Izraelitów wykorzystuje te dziesięć tak zwanych „najbardziej świętych dni” a więc między Świętem Trąbek (nowy rok) a Jom Kippur (3. Mojż. 23,27) by pojednać się ze swoimi bliźnimi i z Bogiem. * To niemal surrealistyczny fenomen, ale rzeczywiście cały Izrael i jego życie zamiera. Od południa – przed początkiem świętych dni – nie ma na ulicy nikogo. Nawet samoloty zostają na ziemi, nie ma żadnych startów ani lądowań. Zamknięte są wszystkie restauracje, kina, supermarkety, przedsiębiorstwa i teatry. Kiedy wraca się do domu samochodem to pozostaje on do następnego zachodu słońca. W ten sposób wszystkie ulice stają się wielkim publicznym pustym placem.

Tysiące dzieci a nawet dorosłych jeździ rowerami, inni spacerują z dziećmi środkiem pustych ulic. Zgodnie z tradycję ubiera się wtedy na biało. Rabinowie zabraniają w tym dniu mycia zębów, brania prysznica, smarowania się kremami lub mleczkiem do opalania, noszenia toreb ze skór oraz korzystania z seksu. Większość mężczyzn spędza cały dzień w synagodze, modlą się i recytują teksty liturgiczne. Karetki są w gotowości do pomocy poszkodowanym rowerzystom lub do innych przypadków jak poród, odwodnienia z braku picia, albo niskiego poziomu glukozy po 25 godzinnym poście. Żydzi mesjańscy zbierają się w całym kraju i z solidarności z narodem również poszczą i modlą się. (Kehilah News)

„Gdzie jest Bóg, co jak Ty zgładzi niegodziwości i odpuszcza grzechy tym wszystkim, którzy są Resztą dziedzictwa Jego? Gdzie Ten, który nie trwa w swej zapalczywości, lecz cieszy cię, kiedy może okazywać miłosierdzie? On zwróci się ku nam i ulituje się nad nami, i zmaże wszystkie nasze winy. W głębokości morskie wrzuci wszystkie przewinienia nasze.“ – Micheasz 7,18-19, patrz również Izajasz 1,18 i Rzymian 6,10

ZNALEZISKA Z JEROZOLIMY ŚWIADCZĄ O WYPEŁNIENIU SIĘ BIBLIJNYCH PROROCTW

– Jonathan Feldstein, jeden z żyjących w Izraelu ortodoksyjnych Żydów powiada, że zwiedzający go muszą poznać jak wypełnia się proroctwo Izajasza. W rozdziale 37,33 napisane jest: „A oto, co Pan powiedział o asyryjskim królu. Nie wejdzie do tego miasta, nie wypuści ani jednej strzały! Nie nastawi przeciw niemu swej tarczy, nie usypie wokół niego wału.” Przepowiednie te wypełniły się. Dotąd archeologowie nie odnaleźli żadnej asyryjskiej strzały, a jedynie babilońskie i rzymskie. „To było zdumiewające widzieć miejsca gdzie namaszczani byli królowie biblijni, a kapłani przygotowywali się do służby w świątyni; obrazek ten jest nieporównywalny z niczym, a mnie on zmienił.” – stwierdził Feldstein. Nauczył się on w tej podróży, że w Jerozolimie najważniejszym miejscem jest Miasto Dawida. „Ugruntowuje ono 3.000 lat nieprzerwanej żydowskiej obecności, a to jest fundament na którym stoi chrześcijaństwo” – powiedział. (Koenig) „Tak słowo raz wypowiedziane do mych ust już nie wraca, póki nie spowoduje skutków i tego, co chciałem, i nie wypełni swego posłannictwa.“ – Izajasz 55,11

GIRO D’ITALIA W 2018 WYSTARTUJE Z IZRAELA

– Po raz pierwszy w swojej 101 letniej historii wielki wyścig w 2018 roku wystartuje poza Europą. Tak więc 175 najlepszych kolarzy przyjedzie na 3 dni do Izraela, a miliony telewidzów na całym świecie zobaczy jak Izrael organizuje największe wydarzenie sportowe w historii. Włoski i izraelski minister sportu oraz wielki hiszpański kolarz Albeto Contador (34) zapowiedzieli więcej szczegółów na ten tydzień. „To bardzo pasjonujące dla Izraela i dla sportu rowerowego. Z tak wielkim wydarzeniem będzie się także kojarzył cały kraj” – powiedział Daniel Benaim, właściciel Comtec Group i główny organizator i sponsor Giro w Izraelu. (Ynet)

IZRAEL PRZECHWYTUJE IRAŃSKIE DRONY HISB-ALLAHU Z SYRII

– Izrael przechwycił we worek 19.09.2017 drona zbudowanego w Iranie, który wdarł się w przestrzeń powietrzną Izraela od strony Syrii. Rzecznik IDF generał Ronen Manelis wyjaśnił, że ten dron szpiegowski wystartował z międzynarodowego lotniska w Damaszku i strącony został przez rakietę Patriot. „IDF nie będzie tolerował naruszania swojej przestrzeni powietrznej przez terrorystów niezależnie, czy będzie to Hisb-Allah czy inne szyickie milicje. Tak samo potraktujemy każdą choćby próbę. Zawsze będziemy reagować jasno i zdecydowanie i wkraczać by udaremniać takie działania” – powiedział. (Jerusalem Post)

IZRAELSKA ARMIA WYPOWIADA WOJNĘ PALACZOM

– Izraelskie siły Obrony (IDF) zaczyna ostrzej traktować palenie. Tak więc od 1.11.2017 w 56 bazach wojskowych nie będą sprzedawane papierosy. Genarałowa Meirav Kirschner powiedziała, że dotąd sprzedawano rocznie 2,5 miliona papierosów i innych produktów tytoniowych w izraelskich koszarach. Członek Knesetu Tamar Zandberg, przewodniczący komitetu do walki z narkotykami i alkoholizmem wyjaśnił: „Papierosy, które dotąd musiały być w sklepach wojskowych będą usunięte. To może niektórym się nie spodobać, ale jest bardzo ważne”. Według nowych zasad każdy żołnierz może wziąć udział w kursach odwykowych. IDF założy bazę danych o wszystkich palących, a każdy rekrut będzie pytany pierwszego dnia czy pali. „Najwyższemu dowódcy kraju chcemy powiedzieć: palenie ma negatywny wpływ na armię. Wpływa na wydolność organizmu, a palacze częściej chorują” – stwierdził Kirschner. W nowych przepisach chodzi wyłącznie o zdrowie żołnierzy. (Jerusalem Post)

„SYN HAMASU“ SZOKUJE DELEGACJE PA W UNHCR

– Mosab Hassan Yousef, syn szejka Hassana Yousefa, założyciela Hamasu zszokował delegację tzw. Autonomii Palestyńskiej (PA) przy radzie praw człowieka w ONZ, kiedy opowiadał o przypadkach naruszeń praw człowieka przez PA i przemawiał do swoich współziomków. Delegacja PA zareagowała wściekle, kiedy Hassan Yousef nazwał PA najgorszym wrogiem „narodu palestyńskiego”. „Gdyby nie było Izraela, nie byłoby nikogo, komu można by przypisać winy” – wyjaśnił w nagraniu wideo, opublikowanym przez organizację pozarządową UN Watch. UN Watch dosyć krytycznie sprawdza aktywność i rezolucje ONZ. (Arutz 7)

PRAWO JAZDY DLA KOBIET

– Król Salman wydał 26.09.2017 r. historyczny dekret, według którego saudyjskim kobietom wolno robić prawo jazdy. Zmiana wejdzie w życie w czerwcu 2018 roku. Oficjalnie nie istnieje żaden przepis, który zabraniałby kobietom prowadzenie samochodu, ale religijny Ban zakazywał tego dziesiątki lat. Dotąd Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie gdzie kobiety nie mogły posiadać prawa jazdy. Muzułmańscy duchowni uważają, że kobiety kierowcy zmniejszają wartości socjalne społeczeństwa i brakuje im intelektu, by potrafić znaleźć się na ulicach. Na początku miesiąca szejk Saad al-Hajari z urzędu religijnego powiedział jeszcze: „Czy wydano by mężczyźnie z polową mózgu prawo jazdy? A kiedy jest na targu jeszcze jest go połowa. To znaczy, że mają one tylko ćwierć mózgu.” Ze strony oficjalnych czynników słychać, że ministrowie spotkają się by przygotować zmiany do ich wprowadzenia. Ich raport oczekiwany jest w październiku tego roku. (New York Post)

ŚWIĘTO NAMIOTÓW 2017

– Serdecznie was zapraszamy na Sukkot, najbardziej radosne święto jesienne. Podczas tych świąt dziękujemy Bogu za Jego wierność i Zaopatrzenie. W tym roku organizujemy ponownie dwudniową konferencję na o Święto: pierwsze w Jerozolimie 8 do 10 października, drugie, dla wszystkich którzy nie migą być w Izraelu – w Londynie 20 i 21 października. Chcecie spotkać się z Barrym i Baty’ą w Anglii i świętować z nami w Londynie i mieć społeczność? Do mówców należeć będą Pastor Wes Richards, Pastor Dennis Greenidge, Pastor Derek Walker oraz naturalnie Barry i Batya Segal. Miejsce: Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street, Westminster, London, SW1P 3DW. Terminy: piątek, 20.10 o godz. 19:30, sobota, 21.10. od 10:30. Koszty: 15 funtów za osobę, dzieci do 12 lat bezpłatnie. Kolejne informacje: https://www.visionforisrael.com/de/tours

