W jednej celi z ISIS – Petr Jasek

Petr Jašek od ponad trzydziestu lat z wielkim oddaniem służy prześladowanym chrześcijanom. Dorastał jako syn pastora, który był nękany przez władze komunistycznej Czechosłowacji. W 2015 roku podczas jednej z podróżny do Sudanu został aresztowany i spędził w ciężkim wiezieniu ponad rok. O swoich dramatycznych przeżyciach opowiada w tej książce.

Fragment książki:

W celi nagle zapadła cisza. Po paru sekundach pomieszczenie zatrzęsło się od okrzyków „Allah Akbar!”. Na chwilę zamarłem. Z szeroko otwartymi oczami patrzyłem, jak mężczyźni skaczą z radości i rzucają się sobie w objęcia. Z rękami triumfalnie uniesionymi do góry tańczyli po przepełnionej celi, klepiąc się nawzajem po plecach i śmiejąc się z radości. Zacząłem powoli wycofywać się w kierunku najbliższej ściany i czułem, jak pocą mi się ręce. Próbowałem opanować drżenie.

Przez kilkanaście minut moi współwięźniowie świętowali udany zamach terrorystyczny we Francji. Do tej pory widziałem podobne wybuchy radości tylko w telewizji, ale oglądanie ich na własne oczy robiło piorunujące wrażenie. W chwili przerażenia zdałem sobie sprawę, że przebywam w więzieniu wraz z islamskimi ekstremistami. W najbliższym czasie miałem się dowiedzieć, że moi towarzysze z celi to członkowie ISIS, czyli Państwa Islamskiego.

O autorze:

PETR JAŠEK od ponad trzydziestu lat z wielkim oddaniem służy prześladowanym chrześcijanom. Dorastał jako syn pastora, który był nękany przez władze komunistycznej Czechosłowacji. Te doświadczenia przygotowały go do podjęcia w 2002 r. służby w organizacji Voice of the Martyrs, polegającej na udzielaniu materialnego i duchowego wsparcia chrześcijanom z rejonów świata, gdzie spotykają się oni z wrogością i nie mogą swobodnie głosić ewangelii.

Petr jest współzałożycielem czeskiej misji Głos Męczenników i bliskim współpracownikiem działającego w Polsce Głosu Prześladowanych Chrześcijan. W ramach swojej służby dotarł do kilkudziesięciu krajów, w których wyznawcy Chrystusa są prześladowani. Podczas jednej z podróży do Sudanu został w grudniu 2015 r. aresztowany i spędził w więzieniu ponad rok. O tych dramatycznych przeżyciach opowiada w tej książce.

Dane książki:

Tytuł: W jednej celi z ISIS. Wiara w obliczy zła.

Autor:Petr Jasek oraz Rebecca George

Wydawca: Głos Prześladowanych Chrześcijan

Format: 135 x 200

Liczba stron: 256 (240 + 16 – wklejka ze zdjęciami)

ISBN 978-83-967736-0-9

Cena detaliczna: 42,50