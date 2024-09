USA: Większość protestantów i katolików popiera Trumpa

Nowy sondaż Pew Research Center pokazuje, że podczas gdy większość protestantów i katolików zamierza poprzeć byłego prezydenta Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 r., wyborcy z większości innych środowisk religijnych planują poprzeć wiceprezydent Kamalę Harris.

Pew opublikował wyniki sondażu przeprowadzonego wśród 9 720 dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych w dniach 26 sierpnia – 2 września. Podczas gdy ankieta dotyczyło ogólnego stanu wyścigu prezydenckiego na dwa miesiące przed dniem wyborów, przeanalizowano również preferencje dla każdego głównego kandydata wśród podgrup religijnych.

Trump, republikański kandydat na prezydenta, wyprzedza Harris, kandydatkę Demokratów, zarówno wśród katolików, jak i protestantów. Pięćdziesiąt dwa procent katolików planuje poprzeć Trumpa w porównaniu do 47% dla Harris. Tymczasem Trump ma 61% poparcia wśród protestantów, w przeciwieństwie do 37% dla Harris.

W podziale na podgrupy Trump ma przytłaczającą przewagę wśród białych ewangelikalnych protestantów (82%), białych katolików (61%) i białych protestantów głównego nurtu (58%). Z drugiej strony, Harris jest preferowaną kandydatką wśród latynoskich katolików i czarnych protestantów. Uzyskała 65% poparcia wśród pierwszej grupy i 86% wśród drugiej.

Wyborcy należący do wszystkich innych religijnych grup demograficznych faworyzują Harris nad Trumpem. Prowadzi 65% do 34% wśród wyborców żydowskich i 68% do 28% wśród osób niezaangażowanych religijnie. 85% ateistów planuje poprzeć Harris, podobnie jak 78% agnostyków i 59% wyborców, którzy identyfikują się jako „żaden konkretny”.

Biorąc pod uwagę uczęszczanie do kościoła, biali katolicy i biali ewangeliczni protestanci, którzy regularnie uczęszczają do kościoła, częściej popierają Trumpa niż ci, którzy tego nie robią. Sześćdziesiąt pięć procent białych katolików, którzy uczęszczają do kościoła co najmniej raz w miesiącu, popiera Trumpa, w porównaniu do 58%, którzy chodzą na mszę rzadziej lub nigdy. Podobnie 85% białych ewangelikalnych protestantów, którzy chodzą do kościoła co najmniej raz w miesiącu, planuje poprzeć Trumpa, podczas gdy 78% tych, którzy uczęszczają rzadziej lub nigdy, woli byłego prezydenta.

Odwrotny wzorzec wyłania się, gdy spojrzymy na wyborców należących do dwóch innych podgrup religijnych. Podczas gdy większość (52%) białych nieewangelikalnych protestantów, którzy chodzą do kościoła co najmniej raz w miesiącu, preferuje Trumpa, liczba ta wzrasta do 60% wśród tych, którzy chodzą do kościoła rzadziej. Harris ma takie samo poparcie wśród czarnych ewangelikalnych protestantów, którzy chodzą do kościoła co najmniej raz w miesiącu, jak i tych, którzy tego nie robią (86%). Jednak poparcie dla Trumpa jest wyższe w tej drugiej grupie (13%) niż w pierwszej (10%).

Ogólnie rzecz biorąc, 63% chrześcijan, którzy chodzą do kościoła co najmniej raz w miesiącu, zamierza głosować na Harrisa w porównaniu do 55% chrześcijan, którzy uczęszczają rzadziej. Jeśli chodzi o całą grupę ankietowanych, niezależnie od przynależności religijnej, równy odsetek respondentów (49%) planuje głosować zarówno na Trumpa, jak i Harris.

Podczas gdy sondaż Pew pokazuje, że Trump jest faworytem wśród katolików, sierpniowe badanie 1000 amerykańskich katolików przeprowadzone przez EWTN News i RealClearOpinion Research przedstawia inny obraz. Według tego sondażu 50,1% katolickich wyborców woli Harris, podczas gdy 42,7% planuje głosować na Trumpa.

Sondaże exit poll z wyborów prezydenckich w 2020 r. pokazują, że Trump pokonał prezydenta Joe Bidena 76% do 24% wśród białych ewangelikalnych chrześcijan, 72% do 27% wśród wszystkich białych protestantów, 60% do 39% wśród wszystkich protestantów i 56% do 44% wśród białych katolików. Biden miał przewagę wśród wszystkich innych religijnych grup demograficznych, pokonując Trumpa 52% do 47% wśród wyborców katolickich, 65% do 31% wśród osób bez przynależności religijnej i 69% do 29% wśród wyborców należących do innego wyznania.

Ten sondaż Pew miał margines błędu +/- 1,3 punktu procentowego.

Autor: Ryan Foley

Źródło: Christian Post