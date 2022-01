Uprowadzona i zmuszona do przejścia na islam wraca do rodziców

22 grudnia 2021 r. sąd przekazał opiekę nad Arzoo jej chrześcijańskim rodzicom. Ponad rok temu Arzoo wróciła do domu schronienia, po tym jak odmówiła, najprawdopodobniej pod presją, powrotu do domu wraz z rodzicami.

Po upływie roku sąd dał jej możliwość zmiany decyzji i Arzoo skorzystała z niej. Wcześniej w 2020 r. została ona uprowadzona, zmuszona do przejścia na islam i poślubienia muzułmanina. Obecnie Arzoo wraca do domu. Dziękujmy za to Panu Bogu.

Prośmy Pana o…

Mądrość dla rodziców – z ich domu zniknęła 14-letnia dziewczynka; wraca do nich po ponad roku dziewczyna, która przeszła bardzo wiele. Ochronę i bezpieczeństwo dla całej rodziny. Porwania dokonał sąsiad dziewczynki. Prośmy Pana o ochronę przed zemstą z jego strony lub ze strony jego rodziny.

Inne dziewczęta, które znalazły się w podobnej do Arzoo sytuacji. Nie wszystkie mają możliwość przebywania w domu schronienia czy powrotu do swoich rodziców. Wstawiajmy się za nimi, by ich sytuacja się zmieniła. Wołajmy do Pana o zmianę sytuacji prawnej w Pakistanie, by porywanie dziewcząt i kobiet z mniejszości religijnych nie miało miejsca.

