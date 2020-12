Pakistan: Porwana i zmuszona do przejścia na islam bezpieczna w schronisku

13 października Arzoo Raja została porwana ze swojego rodzinnego domu. Zmuszono ją do przejścia na islam i poślubienia porywacza, mimo że ma tylko 13 lat. 5 listopada sąd nakazał określenie jej wieku, a w międzyczasie przeniesienie jej do schroniska. Jak wynika z najnowszych doniesień, sąd unieważnił małżeństwo Arzoo, ustalając, że jest za młoda na zamążpójście. Na pytanie, czy chce wrócić do domu, czy do schroniska, dziewczynka nie podała odpowiedzi. Wtedy sąd nakazał, by wróciła do schroniska, gdzie będzie mieć zapewnione bezpieczeństwo i edukację. Mogą ją odwiedzać tylko ci, na których odwiedziny się zgodzi, z absolutnym wyłączeniem jej porywacza.

Sprawiedliwy wyrok sądu

Porywacz Syed Ali Azhar został oskarżony o napaść seksualną na nieletnią. Urzędnikowi udzielającemu ślubu, dwóm świadkom i dwóm prawnikom postawiono zarzuty udziału w doprowadzeniu do ślubu dziecka. Sąd orzekł też, że skoro Arzoo nie chce wrócić do domu, pozostanie w państwowym schronisku do ukończenia 18 lat.

Prawnik rodziny uważa, że dziewczynka nie chce wrócić do domu z powodu „konsekwentnego prania mózgu”, jakiego doświadczyła ze strony porywacza i lokalnych aktywistów. Obrońcy praw człowieka obawiają się, że bez moralnego wsparcia rodziców, nadal będzie odczuwać presję ze strony rodziny porywacza i innych działaczy islamskich. Obecna sytuacja ma niszczący wpływ na rodziców Arzoo.

Módlmy się – „Niech Pan przyniesie uzdrowienie emocjonalne i duchowe tej młodej osobie”

Dziękujmy Bogu za szybkie działanie sądu wobec sprawców napaści na Arzoo. Módlmy się, by w całym pakistańskim systemie sądowniczym podobne, sprawiedliwe decyzje były podejmowane. Również w innych sprawach, obejmujących porwania i przymusowe małżeństwa nieletnich.

Niech Pan przyniesie uzdrowienie emocjonalne i duchowe tej młodej osobie, która zmaga się z następstwami traumatycznej sytuacji. Prośmy też Boga, by przywrócił bliską relację, jaką miała z kochającymi rodzicami. Módlmy się też o fizyczne uzdrowienie Arzoo, u której ostatnio zdiagnozowano COVID-19 i odizolowano. Niech dodający otuchy pokój Chrystusowy spoczywa na każdym członku tej rozbitej rodziny. Dając im zapewnienie, że w miejscu każdej łzy i każdego bólu serca, Bóg umieści nową nadzieję i zachętę na przyszłość (Jer 29,11).

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

