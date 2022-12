Ukraina: rosyjscy okupanci zamordowali ojca i syna

22 Listopada, 52-letni diakon kościoła zielonoświątkowego w miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim, został aresztowany razem ze swoim 19-letnim synem przez rosyjskich okupantów. To człowiek, który całym sercem zaangażowany był w pomoc ubogim i potrzebującym. Pomagał wielu ludziom na wiele praktycznych sposobów, bez względu na to, czy byli w kościele, czy nie. Oskarżono go o kontakty z Amerykanami i innymi zachodnimi krajami. Takie same oskarżenia stosowano wobec ewangelicznych chrześcijan w Związku Radzieckim, gdzie z tego powodu więziono, torturowano i zabijano tysiące z nich.

Diakon i jego syn spędzili w areszcie kilka dni. Czwartego dnia od momentu aresztowania znaleziono ich ciała poza miastem. Nosiły ślady długiego i okrutnego torturowania. Były tak zniekształcone, że trudno było ich rozpoznać.

Módlmy się o matkę i żonę, o rodzeństwo, dzieci i wnuki, o kościół i wszystkich przyjaciół zabitych braci.

Razem z nimi wołamy:

„Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać?” (Obj. 6,9)

źródło: Głos Prześladowanych Chrześcijan

