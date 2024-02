Komentarze do trzech spośród dwunastu biblijnych ksiąg tzw. „proroków mniejszych”.Jest to pozycja w serii komentarzy Davida Levy do ksiąg dwunastu „proroków mniejszych”, wydanych w języku polskim przez Wspólnotę „Drzewo Oliwne”.

Dane książki:

Tytuł: Trzej prorocy. Abdiasz, Jonasz, Nahum

Autor: David M. Levy

Okładka miękka

Rok wydania: 2017

Wydawca: Drzewo Oliwne

Do kupienia w księgarni AF.