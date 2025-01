Trump nie położył ręki na Biblii podczas zaprzysiężenia

Prezydent Donald Trump nie położył dłoni na dwóch Bibliach trzymanych przez jego żonę Melanię Trump, gdy składał drugą przysięgę na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych w poniedziałek.

Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych spekulowali, że Trump nie widział Biblii obok siebie, ponieważ sędzia główny John Roberts rozpoczął przysięgę, zanim wszyscy członkowie rodziny Trumpów byli na miejscu. Zanim Melania dotarła do Trumpa, jego ręka była już podniesiona i składał przysięgę.

Przysięga, która tradycyjnie odbywa się dokładnie w południe, rozpoczęła się z minutowym opóźnieniem.

Roberts zawalił pierwszą przysięgę byłego prezydenta Baracka Obamy w 2009 roku, recytując ją nieprawidłowo, co spowodowało, że Obama musiał złożyć przysięgę po raz drugi podczas prywatnej ceremonii w Białym Domu.

Komitet inauguracyjny ogłosił w oświadczeniu z zeszłego piątku, że wśród Biblii prezentowanych podczas ceremonii znalazła się m.in. Biblia, której użył były prezydent Abraham Lincoln podczas składania przysięgi w 1861 r., na dzień przed wojną secesyjną, a także rodzinna Biblia Trumpa. Obie Biblie były używane podczas jego zaprzysiężenia na pierwszą kadencję w 2017 r.

Osobista Biblia Trumpa została mu podarowana przez jego matkę, Mary Anne MacLeod Trump, w 1955 roku, kiedy miał 9 lat.

Wiceprezydent JD Vance został zaprzysiężony przez zastępcę sędziego Bretta Kavanaugha na Biblię Króla Jakuba, która była własnością jego prababki ze strony matki i została mu podarowana przez jego „Mamaw” w 2003 roku, kiedy wstąpił do piechoty morskiej USA.

Ceremonia inauguracyjna, która została przeniesiona pod koniec ubiegłego tygodnia z powodu złej pogody, trafiła na kolejną przeszkodę, gdy muzyka towarzysząca piosenkarce Carrie Underwood nie zagrała, co doprowadziło do niezręcznych chwil, dopóki Underwood nie zdecydowała się zaśpiewać „America the Beautiful” a cappella, podczas gdy publiczność dołączyła.

Wielu prezydentów USA składało przysięgę na więcej niż jedną Biblię, w tym byli prezydenci Harry S. Truman i Richard Nixon.

Często różne Biblie mają zarówno znaczenie historyczne, jak i osobiste, tak jak w przypadku byłego prezydenta Dwighta D. Eisenhowera, który użył swojej osobistej Biblii i tej używanej przez Jerzego Waszyngtona w 1789 roku.

Biblia Lincolna pojawiła się również podczas zaprzysiężenia Obamy podczas obu jego inauguracji w 2009 i 2013 roku.

Trump wzbudził kontrowersje w zeszłym roku, gdy promował Biblię „God Bless the USA”, która została zainspirowana piosenką Lee Greenwooda o tym samym tytule i kosztowała 69,99 USD.

Specjalna edycja Biblii „God Bless the USA” z okazji Dnia Inauguracji została wydana na początku tego miesiąca, również w cenie 69,99 USD plus wysyłka.

Autor: Jon Brown

Źródło: Christian Post