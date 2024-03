To nie jest sen – Elwood McQuaid

Kiedy Teodor Herzl, nazywany założycielem współczesnego Izraela, mówił o utworzeniu państwa żydowskiego, powiedział m.in.: „Jeśli zechcecie, nie będzie to snem”. Rzeczywiście, Izrael nie jest sennym marzeniem, ale spełnieniem zbiorowego wysiłku woli poranionego przez wojnę narodu, który Bóg zachowywał przez wieki.

Książka „To nie jest sen” to przegląd przepowiedzianego przez proroków Bożego planu dotyczącego Izraela. Ma ona potrójny cel: 1) pomóc chrześcijanom w zrozumieniu narodu żydowskiego; 2) ukazać, że Izrael jest bezspornie cudem; 3) pomóc żydowskim czytelnikom w rozróżnieniu między tymi, którzy nosząc maskę chrześcijaństwa jednocześnie pogardzają Żydami i prześladują ich, a tymi wierzącymi, którzy szczerze pragną okazać narodowi Bożego wybrania prawdziwego ducha Chrystusowego.

Zarówno czytelnikowi żydowskiemu jak też nieżydowskiemu, autor ukazuje wierność i konsekwencję ze strony Wszechmogącego Boga w wypełnianiu wszystkich nieodwołalnych obietnic danych Abrahamowi i jego potomstwu. Miniona historia, obecna rzeczywistość i prorocza przyszłość Izraela, dotyczą wszystkich narodów i są przedmiotem znacznej części Biblii. Nigdy podczas 3500 lat prorocze Słowo nie było bardziej aktualne niż w naszych czasach.

Dane książki:

Tytuł: To nie jest sen. Biblijne proroctwa: Rzeczywistość czy fantazja?

Tytuł oryginalny: It Is No Dream!: Bible Prophecy: Fact or Fanaticism?

Autor: Elwood McQuaid

Wydawca: Wspólnota Drzewo Oliwne

Rok: 2007

Rok 1 wydania: 1978