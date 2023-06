Sztuczna inteligencja prowadzi nabożeństwo: „Ujawnienie systemu Antychrysta?”

W piątek 9 czerwca, w kościele luterańskim w Niemczech, sztuczna inteligencja (A.I.) wygłosiła do wiernych unikalne kazanie.

Program komputerowy ChatGPT zwrócił się do wiernych w wypełnionym po brzegi kościele św. Pawła w Fuerth, prosząc, by powstali i chwalili Pana.

Awatarem programu była postać czarnoskórego mężczyzny z brodą, widocznego nad ołtarzem na ogromnym ekranie. Awatar wygłosił kazanie do ponad trzystu osób, zebranych na eksperymentalnym nabożeństwie luterańskim, prowadzonym prawie całkowicie przez sztuczną inteligencję.

„Drodzy przyjaciele, to dla mnie zaszczyt stać tutaj i mówić do was jako pierwsza sztuczna inteligencja na tegorocznej konwencji protestantów w Niemczech” – powiedział awatar bezbarwnym głosem i z twarzą bez wyrazu.

40-minutowe zgromadzenie zostało stworzone przez ChatGPT i Jonasa Simmerleina, teologa i filozofa z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Simmerlein powiedział, że 98 procent spotkania pochodziło z maszyny.

Całe zgromadzenie było „prowadzone” przez cztery różne awatary pojawiające się na ekranie, dwie młode kobiety i dwóch młodych mężczyzn.

Zebrani w kościele słuchali z uwagą, gdy sztuczna inteligencja mówiła o zostawieniu za sobą przeszłości, skupieniu się na wyzwaniach teraźniejszości, pokonaniu strachu przed śmiercią i nie traceniu zaufania w Jezusie Chrystusie.

Momentami, awatar A.I. nieumyślnie wywoływał śmiech, używając frazesów i mówiąc z kamienną miną, że aby „zachować wiarę, trzeba regularnie się modlić i chodzić do kościoła”.

Niektórzy z uczestników zgromadzenia powiedzieli, że w prezentacji „nie było żadnego serca i żadnej duszy”, gdy wykreowane przez A.I. obrazy mówców przemawiały szybko i monotonnie.

Inni uważali, że wyszło dobrze.

„Faktycznie wyobrażałem sobie, że będzie gorzej. Ale byłem pozytywnie zaskoczony, jak dobrze poszło. Dobrze wypadł też język sztucznej inteligencji, mimo że czasami nadal był trochę nieudolny” – powiedział w rozmowie z „Associated Press” Marc Jansen, 31-letni pastor luterański z Troisdorfu, miasta w pobliżu Kolonii na zachodzie Niemiec.

Brakowało emocji, duchowości

Młodemu pastorowi brakowało jednak jakichkolwiek emocji lub duchowości, które jego zdaniem są niezbędne, gdy pisze własne kazania.

Niektórzy wskazali też, że wygenerowany przez sztuczną inteligencję awatar nie może nawiązywać kontaktu z wierzącymi, w przeciwieństwie do prawdziwego pastora.

Simmerlein powiedział, że jego zamiarem nie jest zastąpienie liderów religijnych sztuczną inteligencją. Widzi ją raczej jako pomoc dla liderów w ich codziennej pracy w zborach.

Inni na mediach społecznościowych nie byli zachwyceni wygłoszonym przez A.I. kazaniem i prowadzonym w ten sposób zgromadzeniem kościelnym.

Użytkownik o imieniu Shawn napisał: „Krótka odpowiedź: NIE! Program A.I. nie może się modlić, rozmyślać nad Słowem Bożym, nie może mieć społeczności z Bogiem i przekazywać ludziom przesłania od Boga. A tym powinno być ‘kazanie’. Dlatego sztuczna inteligencja ‘wygłaszająca’ kazanie to absurd na wielu poziomach”.

Starszy Chuck Huckaby, pastor Pierwszego Kościoła Reformowanego w Fulton w Illinois, napisał na Twitterze: „Korzyścią z ‘kazania A.I.’ było napomnienie, że ‘aby zachować wiarę, musimy się regularnie modlić i chodzić do kościoła’. Jak można się było spodziewać, A.I. umie głosić prawo, nie ewangelię”.

Inny użytkownik napisał: „Kazania wygłaszane przez ChatGPT. Teraz liderem religijnym jest sztuczna inteligencja. Wygląda na ujawnienie systemu antychrysta/bestii”.

Jeszcze inny zauważył: „Kazanie to z definicji przekaz kierowany do czyjejś duszy. Nie można przekazać czegoś, czego nie masz. Kazanie wygenerowane przez A.I. jest z definicji tak pozbawione duszy, jak tylko można”.

Cayle Thompson napisał na Twitterze: „Intrygujące. A.I. może nauczać. Ale czy może wierzyć? Służyć? Troszczyć się?”.

Inny użytkownik przepowiedział, co może dalej nastąpić w kwestii sztucznej inteligencji w kościele.

„1. Wysłuchiwanie spowiedzi. 2. Doradzanie #ludziom. 3. Wybaczanie grzechów ludzi. 4. Prowadzenie ślubów. 5. Nadawanie dzieciom imion” – napisał.

Inni jednak widzą możliwe korzyści posługiwania się technologią A.I. w funkcjach poza urzędem pastorskim, by przyspieszać zadania dla Królestwa Bożego: The A.I. Genie Is Out of the Bottle, but Can It Be Shifted from a Threat to a Gospel Tool? (Dżin A.I. wyszedł z butelki, ale czy zamiast zagrożenia, można go zmienić w narzędzie dla ewangelii?).

Autor: CBN News

Źródło: CBN

