Święty romans czyli jak znaleźć się bliżej Bożego serca – John Eldredge

Począwszy od pierwszego wydania w 1997 roku, Święty romans z wolna staje się klasyką. Dlaczego aż tylu czytelników odczuwa tak silną więź z tą książką? Brent Curtis i John Eldredge wyrazili w niej nasze dawno zapomniane uczucia. Ubrali w słowa nigdy niewypowiadane obawy co do dobroci Boga i naszej własnej pustki. Unikając kaznodziejskiego tonu i komunałów, autorzy pokazują nam przebłysk Bożego Serca – czułego, śmiałego i nieodpartego.

Święty romans porusza nas do głębi, ponieważ znacznie bardziej niż ludzie żyjący w innych epokach utraciliśmy więź z własnym sercem. Pozostawiliśmy tę najistotniejszą cząstkę nas samych gdzieś w tyle, za dążeniem do kariery, do wydajności, sukcesu, nawet za służbą Bogu.

Jeśli pragniesz czegoś więcej – choćbyś nie wiedział dobrze, co to takiego – rozpocznij tę wartościową lekturę. Przekonasz się szybko, że wciąż z zapałem jej słuchasz, by poznać ciąg dalszy. Święty romans to historia naszego życia; to Boża historia. To Boże zaproszenie do przeżycia piękna, bliskości i przygody, za którymi skrycie tęsknimy.

Książka dostępna w sprzedaży w wersji dźwiękowej (i drukowanej)

Długość nagrania: 9 godzin 57 minut

Format audiobooka: Płyta CD MP3

Lektor: Andrzej Lajborek

Pełny tytuł: Święty romans czyli jak znaleźć się bliżej Bożego serca

Autorzy: John Eldredge i Brenet Curtis

Wersja drukowana

Spis treści:

Podziękowania 7

1. Utracone życie serca 9

2. Nieuświadomiony romans 21

3. Przesłanie strzał 31

4. Opowieść godna tego, by nią żyć 43

5. Gwałtowność Boga 56

6. Odwieczny romans Boga 78

7. Umiłowana 94

8. Przeciwnik: legenda o Upadku 111

9. Mniej szaleni kochankowie 135

10. W drodze 157

11. Doświadczenie pustyni: jak żyć na skraju nieba 175

12. Powrót do domu 194

Epilog: Pamięć o niebie 212

O Autorach 229

Wydanie w wersji dźwiękowej jak i drukowanej można kupić np. w księgarni Dobry Skarbiec.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos