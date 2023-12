Świąteczna choinka Satanic Temple

Boże Narodzenie nabrało w tym roku mrocznego odcienia.

Na dorocznym festiwalu choinki w Państwowym Muzeum Kolejnictwa (National Railroad Museum) w Ashwaubenon w Wisconsin, święta Bożego Narodzenia zboczyły w tym roku z toru, gdy swoją choinkę zaprezentowało Satanic Temple z Wisconsin.

Według Fox News, zamiast aniołków z dzwonkami, płatków śniegu lub innych sentymentalnych ozdób, na przybraniu choinkowym Satanic Temple znajdował się napis „Hail Santa” (Witaj Mikołaju), przypominający słowa „Hail Satan” (Witaj szatanie). Wśród innych ozdób był napis w kolorach tęczy „Hail All” (Witajcie wszyscy), krzyż odwrócony do góry nogami i inne oficjalne symbole Satanic Temple.

Krajowy dyrektor naczelny American Majority Action, Matt Batzel, opublikował na X zdjęcia choinki ozdobionej czerwonymi lampkami, obok której stoi satanistyczna tabliczka. „Oburzające! National Railroad Museum wystawiło drzewko satanistyczne” – napisał Batzel.

Dyrektor naczelna muzeum, Jacqueline Frank, przyznała, że chociaż jest kilka skarg na choinkę, muzeum nie odrzuci żadnego uczestnika za wyznawanie innego światopoglądu lub doktryny religijnej.

„Nie było wahania. Nie jesteśmy organizacją religijną” – powiedziała Frank. „I szczerze, choinka bożonarodzeniowa jest symbolem używanym przez tak wiele różnych organizacji świeckich i religijnych. Wszystko, co robimy, to wystawienie w tym pomieszczeniu dekoracji”.

To nie jedyne kontrowersyjne drzewko na festiwalowej wystawie, która potrwa do 31 grudnia. Według „Green Bay Press Gazette”, wśród eksponatów była też choinka przygotowana przez Bay Area for Council and Gender Diversity, dedykowana prawom społeczności transgernder i ozdobiona napisami „Chrońmy dzieci trans”.

Przedstawienie tych mrocznych i dziwacznych pomysłów jako jednego z elementów okresu bożonarodzeniowego jest w zupełnej sprzeczności z tym, o co w czasie tych świąt stara się większość ludzi, szczególnie rodziców. Podczas gdy świat nadal kroczy w ciemności, musimy szukać światła, jakie można znaleźć tylko w Chrystusie. Nie bez powodu aktorki takie, jak Candace Cameron Bure, pragną w okresie bożonarodzeniowym dzielić się przesłaniem nadziei, i nie bez powodu wyświetlane są filmy typu „Journey to Bethlehem”. To czas, by mówić o narodzinach i o nadziei, jaką można znaleźć w jedynej Osobie, jaka naprawdę ma znaczenie: Bożym Synu.

Podczas gdy nasza kultura może zmieniać w czasie Bożego Narodzenia swoje priorytety, kierując je bardziej ku komercji, niż kościołowi, Chrystus nie przestał być obecny w tych świętach. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przyjmijmy prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia, aby świat wiedział, dlaczego w ogóle je obchodzimy.

Autor: Abby Trivett

Źródło: CHARISMANEWS