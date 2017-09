Socjopaci są wśród nas – dr Martha Stout

Może nim być szef lub kolega z pracy, zbyt wymagający nauczyciel albo uciążliwy sąsiad, a nawet ktoś, kto mieszka pod twoim dachem.

Według badań 1 na 25 osób to socjopata – człowiek bez sumienia, który gotowy jest zrobić wszystko, by osiągnąć swój cel. Socjopaci doskonale się maskują. Kiedy im się to opłaca, potrafią być sympatyczni. Często cieszą się dobrą opinią. Kiedy jednak wchodzimy z nimi w bliższe relacje, szybko okazują się toksyczni, bezwzględnie wykorzystują nasze dobre intencje, a spod ich wpływu ciężko się wyzwolić.

Psycholog Martha Stout w swojej bestsellerowej książce udowadnia, że socjopaci są wśród nas. Nie są to wcale szaleńcy z horrorów, ale ludzie, z którymi często obcujemy na co dzień.

Z tej książki dowiesz się, jak rozpoznać socjopatów, skąd się biorą i dlaczego odnoszą sukcesy. Odkryjesz stosowane przez nich techniki kamuflażu, a przede wszystkim poznasz 13 zasad radzenia sobie z socjopatą. Dzięki tej książce przestaniesz być bezbronny wobec ich manipulacji i intryg.

Dane książki:

Autor: Stout Martha

Tłumaczenie: Śmietana Rafał

Wydawnictwo: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Język oryginału: angielski

Data premiery: 2017-09-13

W tym roku zostały sprzedane prawa do książki, na podstawie której powstanie serial.

Fragment wstępu

Wyobraźcie sobie, jeżeli potraficie, że nie macie sumienia, choćby jego najmniejszej cząstki, żadnego poczucia winy ani żalu bez względu na to, co robicie. Wyobraźcie sobie, że nie obchodzi was los nieznajomych, przyjaciół, a nawet członków rodziny. Wyobraźcie sobie, że przez całe życie nie musicie się borykać ze wstydem, niezależnie od tego, jak bardzo krzywdzicie innych swoim egoizmem, niemoralnym postępowaniem lub lenistwem. I udajcie, że pojęcie odpowiedzialności rozumiecie wyłącznie jako ciężar, który inni, niczym łatwowierni głupcy, biorą na siebie bez pytania. A teraz dodajcie do tej dziwnej mieszanki umiejętność ukrywania przed innymi prawdziwych cech waszego charakteru. Bardzo niewielu ludzi nie ma sumienia, więc kamuflaż nie wymaga od was prawie żadnego wysiłku. Ani poczucie winy, ani wstyd nie powstrzymują was przed spełnianiem wszelkich swoich zachcianek. Nikt nigdy nie wyraził dezaprobaty dla waszej bezwzględności. Zupełny brak empatii jest tak przedziwnym zjawiskiem, tak daleko wykracza poza osobiste doświadczenie innych ludzi, że rzadko choćby próbują się domyślić, jacy jesteście naprawdę.

Innymi słowy, jesteście całkowicie wolni od wewnętrznych ograniczeń. Nieskrępowana swoboda robienia tego, co chcecie, bez wyrzutów sumienia pozostaje niewidoczna dla świata, co bardzo wam odpowiada. Możecie zrobić absolutnie wszystko, mimo to wasza osobliwa przewaga nad większością ludzi ograniczonych sumieniem najprawdopodobniej pozostanie nieodkryta.

(…)

Ponadto socjopaci w większym stopniu niż inni poszukują podniet,

co skutkuje częstym podejmowaniem ryzyka w wymiarach społecznym, fizycznym, finansowym i prawnym. W typowy dla siebie sposób oczarowują innych, przekonując do współuczestnictwa w niebezpiecznych przedsięwzięciach. Jako grupa są znani z patologicznej skłonności do kłamstwa, do oszustw oraz z pasożytniczych relacji z „przyjaciółmi”. Bez względu na wykształcenie i pozycję społeczną osiągniętą w dorosłym życiu, w młodości sprawiali zazwyczaj problemy wychowawcze, niekiedy przyjmowali narkotyki lub popełniali przestępstwa, czemu zawsze towarzyszyła odmowa wzięcia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie problemy.

Socjopaci są znani zwłaszcza z płytkich uczuć, z powierzchownej i przelotnej natury wszelkich przejawów rzekomo odczuwanej przez siebie serdeczności oraz z szokującej bezduszności. Nie ma w nich ani krzty empatii, żadnego szczerego pragnienia podtrzymywania emocjonalnych więzi z partnerem. Gdy znika powierzchowny urok, ich małżeństwa okazują się pozbawione miłości, jednostronne i prawie zawsze krótkotrwałe. Socjopata uznaje żonę (lub męża) za swoją własność, której utrata może wzbudzić w nim (niej) złość, lecz nigdy nie wywoła smutku ani poczucia winy. Współmałżonek przedstawia więc dla socjopaty jakąkolwiek wartość tylko jako rekwizyt.

(…)

Mam nadzieję, że ta książka ograniczy szkodliwy wpływ wywierany przez socjopatów na nasze życie. Dzięki niej ludzie obdarzeni sumieniem nauczą się rozpoznawać „socjopatów wśród nas” i udaremniać ich powodowane wyłącznie wyrachowaniem poczynania lub przynajmniej ochronią siebie oraz swoich bliskich przed bezwstydnymi manipulacjami.