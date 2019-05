Siła innych – Henry Cloud

O zdumiewającym efekcie wpływu innych ludzi na Ciebie – od sali konferencyjnej do sypialni i jeszcze dalej – oraz co z tym zrobić. Bestsellerowy autor i ekspert w dziedzinie psychologii przywództwa, dr Henry Cloud, ukazuje istotne składniki osobistego i zawodowego sukcesu.

Większość treningów dotyczących przywództwa koncentruje się na budowaniu umiejętności i wiedzy liderów oraz dokładnym usuwaniu braków. Jest to działanie konieczne, ale niewystarczające. Dr Henry Cloud pokazuje, że najlepsi gracze korzystają z zasobów witalnych innych ludzi: z osobowych i zawodowych relacji, które stanowią swoiste paliwo dla ich wzrostu i pozwalają im przekraczać bieżące ograniczenia.

Popularna mądrość sugeruje, że nie powinniśmy pozwalać innym na przejmowanie nad nami kontroli.

W rzeczywistości jednak to robimy i może nam to pomóc lub zaszkodzić. Weźmy na przykład szefa, który poniża Cię przez uszczypliwe uwagi, oraz takiego, który przez swoje wyzwania przyczynia się do Twojego wzrostu. Albo wyobraźmy sobie kolegę, który zawsze szuka dziury w całym, oraz takiego, który obdarza Cię zaufaniem i poszukuje rozwiązań, mających pomóc Ci w skomplikowanych projektach. Czy też współmałżonka, który jest szczery i pomocny, w przeciwieństwie do tego, który nie docenia Twojego sukcesu. Bez względu na to jak jesteś utalentowany, inteligentny i doświadczony, najwięksi liderzy mają jedną cechę wspólną: siłę innych w swoim życiu.

Łącząc konkretne przykłady, przekonujące odkrycia, przełomowe badania nad mózgiem i doświadczenie ze swej pracy konsultingowej, dr Cloud dowodzi, że bez względu na to, czy jesteś komandosem amerykańskiej marynarki, czy dyrektorem zarządu, Twoje wyjątkowe osiągnięcia zależą od tego, czy masz właściwe relacje z innymi ludźmi, które służą jako paliwo dla Twojego rozwoju oraz pomagają zminimalizować toksyczne powiązania i ich efekty. Prezentując dynamiczny model oddziaływania różnych rodzajów powiązań, dr Cloud pokazuje czytelnikowi, jak zyskać, korzystając z siły i doświadczenia innych.

Nie możesz wpłynąć na to, czy inni będą oddziaływać na twoje życie, ale możesz wybrać, jaki rodzaj relacji chcesz podtrzymywać.

Dane książki:

Tytuł: Siła innych

Autor: Henry Cloud

Rok wydania: 2018

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos