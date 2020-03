Sheila Walsh o najrzadziej używanej broni w Kościele

Sheila Walsh, piosenkarka i pisarka, w swojej najnowszej książce pisze o modlitwie, która, jej zdaniem, jest najrzadziej używaną przez zgromadzenia „bronią”. Chrześcijaństwo mogłoby wpłynąć na zmianę kultury kraju.

Najnowsza książka szkockiej piosenkarki Sheili Walsh (63) nosi tytuł «Modlące się kobiety: jak się modlić, gdy nie wiesz co powiedzieć». Nazywa ona modlitwę «najmniej używaną broń zgromadzeń»

Sheila od wielu lat jest chrześcijanką, ale przez długi czas nie rozumiała znaczenia modlitwy. «Dopiero w ciągu ostatnich 2,5 roku poczułam taką paląca potrzebę w sobie: każdego ranka budziłam się z jednym słowem w sercu ‚modlitwa’.»

Kierownica lub koło zapasowe

Sheile wspomina pytanie zadane przez Corrie Ten Boom: «czy modlitwa jest Pani kierownicą, czy kołem zapasowym?» Sheila Walsh: «Pytaniem jest: co steruje moim życiem lub czy jest to ostatnia droga ucieczki?»

Przez dwa lata odkrywała, co Bóg mówi o modlitwie, co myśleli na ten temat pierwsi ojcowie kościoła. Przeprowadziła także ankietę wśród kobiet. «Tak wiele kobiet mówiło, że się nudzą, bywają rozproszone i mają poczucie, że się powtarzają podczas modlitwy.» Niektóre myślały: «po co zadawać sobie trud, gdy Bóg i tak wszystko już wie?» lub: «modliłam się, ale Bóg nie odpowiedział, więc dlaczego miałabym dalej się modlić?»

Nowa pasja

W Walsh obudziło się nowe pragnienie napisania praktycznego podręcznika na ten temat. Dla niektórych nie byłoby to takie proste, modlić się w czasach bólu i cierpienia. «Przecież to jest ważne, by pozwolić Bogu na przemianę istniejącego w nas bólu.»

Powstrzymanie nas przed modleniem się, było strategią wroga. Myślelibyśmy wówczas: «’Boże, jesteś wystarczająco wszechmogący, aby to zmienić, ale nie zrobiłeś tego’. Nasz ból peszy nas, i ostatnią rzeczą, którą chcemy robić to się modlić.»

Jezus na krzyżu dał przykład

Jezus na krzyżu dał przykład tego, jak można «swój ból oddać Bogu. Chrystus w najciemniejszym momencie swojego życia pokazał nam swoją postawę, i zamiast ukrywać swoje emocje, wylał żal na to co go czekało.»

Sheila Walsh jest przekonana, że przez otwarte oddanie naszych emocji Ojcu, można zyskać miejsce na łaskę Bożą. «Chrystus pokazał nam, że możemy przyjść tacy jacy jesteśmy, że możemy mówić prawdę.»

Zmieniać społeczeństwo

Gdyby każdy chrześcijanin poświęcił 5 minut dziennie na świadome spędzenie czasu z Jezusem, mogłoby to wpłynąć na zmianę kultury, twierdzi szkocka autorka i piosenkarka. «Wielu ludzi jest niezwykle zajętych. Tak wiele trzeba załatwić.» Apeluje, by nie stracić z oczu tego co w wierze jest najważniejsze. «Chrześcijanie mają moc aby swoją modlitwą zmieniać świat!»

Autor: Daniel Gerber

Źródło: Livenet / Christian Post / Charisma News

Tłumaczenie: J.S.